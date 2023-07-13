Fox News: «с ним явно что-то не так, и дело не в возрасте» — американская журналистка о когнитивных способностях Байдена

Попытка сторонников Джо Байдена возложить вину за падения и оговорки президента на персонал Белого дома возмутила колумнистку New York Post Миранду Девайн. По мнению журналистки, у Байдена явно есть проблемы с мозговой деятельностью, и они не связаны с возрастом. Мысль о том, что у человека с такими проблемами есть доступ к ядерным кодам страны, внушает опасения, заметила Девайн в эфире Fox News.

ПИРС МОРГАН, ведущий Fox News: Миранда Девайн — колумнист New York Post, и она сегодня с нами в студии. Миранда, рады видеть вас сегодня в программе. Вы написали так много о Джо Байдене и его вялотекущем ухудшении мозговой деятельности. Действительно, кажется необычным, что его защитники теперь выходят на публику и говорят: «Слушайте, мы знаем, что он продолжает падать и совершать эти чудовищные ляпы и прочее, но это не его вина. Это персонал должен подскакивать, бросаться грудью на амбразуру, чтобы не дать ему свалиться, должен говорить вместо него, чтобы не дать ему оговориться».

МИРАНДА ДЕВАЙН, колумнист New York Post: Это же следующая стадия отрицания, не так ли? Сначала они делали вид, что проблемы вообще не существует. Любого, кто замечал, что президент продолжает падать с лестниц и бессмысленно бродить по сцене, не зная как спуститься, что он забывает имена людей, путает текст в телесуфлёре, просто называли жестоким и предвзятым. А теперь они признают, что проблема существует, но виноват в ней не Джо Байден, не те люди, которые посадили 80-летнего человека с когнитивной недостаточностью в президентское кресло. Это, каким-то образом, оказалось виной безымянного персонала. Вероятно, это те же несчастные люди, на которых Джо Байден кричит за кулисами, как нам недавно рассказали.

ПИРС МОРГАН: Я сегодня утром смотрел выступление Мики в прямом эфире. И она совершенно правильно сказала, что каждый раз, когда случается нечто подобное, ты постоянно видишь, как это прокручивают в течение дней и недель, и так будет продолжаться до выборов. В этом она права. Это действительно становится всё большей проблемой, не так ли? Ведь из этого сделали столько роликов. Мы только сейчас некоторые из них показали. Это похоже на ходячий анекдот, только это не так уж и смешно. Он же президент Соединённых Штатов!

МИРАНДА ДЕВАЙН: Вот именно. Нет даже нужды крутить старые ролики, ведь он обеспечивает появление новых каждый день. И особенно, когда он находится за океаном, на какой-нибудь большой всемирной конференции, где на него устремлены все взгляды. Мне кажется, это настолько стало общим местом, что в мы в Америке даже этого не замечаем, если речь не идёт о какой-то из ряда вон выходящей путанице. Но за океаном это горячая тема, мне это известно. И, знаете, не слишком комфортно, когда парень, имеющий доступ к ядерным кодам, не в состоянии работать по полному графику, как положено мировому лидеру. Ему приходится пропускать ужины. Нам сказали, что вчера он вынужден был пропустить ужин, чтобы подготовиться к сегодняшней важной речи. Но её он даже с телесуфлёра не смог правильно прочесть.

При этом недавно мы видели Роберта Кеннеди— младшего. У него была причина снять это видео с голым торсом, без рубашки, где он демонстрировал свой пресс, выглядел очень бодрым, тягал железо и делал отжимания. Он не говорит о том, Джо Байден хилый и выглядит как сбежавший обитатель дома престарелых. Он просто показывает себя. И все, кто смотрит это видео, понимают его посыл, потому что все знают о подразумеваемой проблеме с Джо Байденом. И дело не только в том, что ему 80 лет. С ним что-то не так.

ПИРС МОРГАН: Нет, к возрасту это не имеет отношения. Я знаю людей намного старше Джо Байдена, у которых потрясающие умственные способности, и их сообразительность ничуть не ухудшилась за последние 50 лет. Это никак не связано с тем, что ему 80. С ним явно что-то не так, и становится хуже.

Дата выхода в эфир: 13 июля 2023 года.