Австрийский полковник: Украина не способна противодействовать российской тактике ведения боя

Украине не удаётся добиться значимого успеха в своём контрнаступлении, заявил в интервью N-TV полковник австрийских вооружённых сил Маркус Райснер. ВСУ не способны противодействовать российской тактике, поэтому ситуация превратилась в «боевые действия на истощение», как в годы Первой мировой войны. И надеяться на какие-либо прорывы не приходится. Для этого Киеву не хватает своих ВВС, ракет дальнего действия и синхронности в ведении общевойскового боя.

Украина страдает от «боевых действий на истощение», заявил в интервью N-TV полковник австрийских вооружённых сил Маркус Райснер. По его словам, ситуация напоминает Первую мировую войну на стыке 1915 и 1916 годов. «Конечно, история не повторяется, но временами она следует тому же шаблону. К примеру, мы с обеих сторон наблюдаем тактику разведки боем, которая применялась ещё тогда, в Первой мировой войне. В рамках этой тактики у противника пытаются отбить территории за счёт задействования небольших, ограниченных подразделений в комбинации с артиллерией. Совершаются попытки наступать под прикрытием собственной артиллерии. Но у Украины большие проблемы с синхронизацией так называемого общевойскового боя», — пояснил военный.

Связано это в первую очередь с отсутствием у Киева военно-воздушных сил и ракет дальнего действия типа «земля — земля». И американцы не спешат ликвидировать этот пробел, так как не хотят «загонять русских в угол», считает Райснер: «В конечном счёте США хотят превратить асимметричную ситуацию в симметричную, не более того. Беда в том, что мы оказались в ситуации, как в 1916 году, когда ни одной из сторон не удаётся добиться значимого успеха».

При этом Россия обладает рядом стратегических преимуществ, продолжает полковник. В частности, благодаря тысячам беспилотников, которые постоянно находятся в небе над зоной боевых действий, русские прекрасно понимают военную обстановку. К тому же они обладают хорошими средствами радиоэлектронной борьбы. Они могут глушить сигналы противника, а также подслушивать их. Ещё одна проблема Украины заключается в том, что российским боевым самолётам из раза в раз удаётся успешно атаковать районы сосредоточения войск ВСУ. Когда украинцы готовятся перейти к наступлению, русские это замечают и тут же наносят удары с помощью кассетных бомб.

Если же украинцам удаётся добраться до так называемого рубежа развёртывания, по ним наносят удары российские вертолёты, артиллерия и беспилотники «Ланцет». Проблемой остаются также минные поля, которые постоянно обновляются, добавил Райснер: «Одним словом: мы наблюдаем у российской стороны ряд способностей, которым Украина всё ещё не способна эффективно противодействовать».

К тому же на Украине всё сильнее растёт зависимость от призыва резервистов. Многих из тех солдат, которые закончили шестимесячное обучение в НАТО, больше нет, объяснил полковник: «Недавно я разговаривал с украинским товарищем: в соседнем подразделении командиром стал 47-летний резервист. По неопытности он приказал взводу своих солдат отправиться прямо на минное поле. Назад вернулось чуть больше половины. Это сильно ударило по моральному духу войск». Австрийский военный повторил свои слова, произнесённые ещё в начале месяца, о том, что первая фаза украинского контрнаступления провалилась. Об этом, по его словам, свидетельствуют и первые критические статьи, которые стали появляться в английских и американских СМИ. «Так как у Украины не хватает способностей для того, чтобы вести общевойсковой бой, то и на тактическом уровне у неё не очень большой простор для манёвров. Так что пока большие прорывы в сторону Мелитополя или Мариуполя, как изначально планировалось, невозможны», — заключает Райснер.