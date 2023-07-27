Reuters: США признали, что контрнаступление Украины не оправдало надежд и продвигается слишком медленно

Соединённые Штаты заявили, что украинское контрнаступление движется не так быстро, как хотелось бы, сообщает Reuters. На вопросы журналистов пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби повторил, что «это не тупик», и уклонился от прямого ответа об отношении американских властей к происходящему.

Контрнаступление Украины «не зашло в тупик», хотя и продвигается недостаточно быстро, утверждает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома по национальной безопасности Джона Кирби.

Такое заявление Кирби сделал в среду, отвечая на вопрос о темпах контрнаступления Украины на брифинге для прессы. По его словам, «президент Зеленский сам сказал, что дело движется не так быстро, как он предполагал, и каждый день они продвигаются не так далеко, как им хотелось бы». Однако когда разговор коснулся отношения к этой проблеме Соединённых Штатов, пресс-секретарь Белого дома пожелал уйти от прямого ответа, отметив, что «США не собираются занимать какую-либо позицию по этому вопросу», отмечает издание. При этом Джон Кирби не переставал настойчиво заверять СМИ, что «они движутся, это не тупик. Они не просто застыли. Украинцы продвигаются».

Кроме того, Соединённые Штаты продолжают поставлять на Украину оружие и не собираются останавливаться. Как сообщает Reuters, представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности заявил, что Вашингтон «будет следить за тем, чтобы у них (украинцев. — ИноТВ) были те инструменты и возможности, которые им необходимы для того, чтобы оставаться на ходу».

По данным источников, с момента начала конфликта в феврале 2022 года американская военная помощь составила более $43 млрд. В начале этой недели Министерство обороны США объявило о выделении $400 млн на дополнительную помощь Украине в сфере безопасности, включая зенитные ракеты, бронетехнику и малые беспилотные аппараты.

Наконец, как отмечает Reuters, в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, хотя Украина уже отвоевала некоторые территории, контрнаступление находится лишь в самом начале и, по его мнению, будет длиться «несколько месяцев».