Politico: Запад так и не организовал подготовку украинских пилотов F-16 — и спешно пытается это исправить

Несмотря на все заявления западных стран, им пока не удалось договориться о том, как будет организовано обучение украинских лётчиков, которым предстоит пилотировать обещанные Киеву F-16, пишет Politico. Как стало известно корреспонденту издания, партнёры ещё даже не решили, где будет проходить подготовка — в Европе или же в США. По данным газеты, теперь они в спешке пытаются ликвидировать все пробелы и проволочки, дабы удовлетворить настойчивые просьбы Киева.

Хотя в администрации президента США Джо Байдена неоднократно заявляли, что Вашингтон предпринимает все необходимые усилия, чтобы истребители F-16 как можно скорее попали на Украину и что их поставка может состояться уже к концу нынешнего года, западные партнёры до сих пор не сумели согласовать конкретный план по подготовке украинских пилотов для управления этими самолётами, сообщает Politico со ссылкой на анонимных западных чиновников.



Как напоминает корреспондент издания, Запад пытается разогнать процесс организации обучения украинцев в связи с настойчивыми просьбами Киева, который призывает западных партнёров предоставить ему дополнительную военную помощь, нужную для прорыва российской обороны. На этой неделе, на фоне выхода России из зерновой сделки, обеспечивавшей поставки сельхозпродукции по Чёрному морю, украинские власти вновь принялись наращивать давление на Запад: глава МИД страны во вторник заявил, что поставки самолётов позволят создать безопасный коридор для экспорта продовольствия, обеспечив таким образом мировую продовольственную безопасность, отмечает журналист.



Между тем, по информации Politico, ни одна из 11 стран, входящих в коалицию государств, обязавшихся обучать украинских пилотов, по сей день не объявила о выделении самолётов на соответствующие цели. Подобных заявлений пока не прозвучало в том числе и от Дании и Нидерландов, которые считаются в данной группе лидерами.



Как пишет Politico, западные партнёры сейчас обсуждают несколько вариантов организации подготовки украинцев. Один из них предполагает отправку пилотов ВСУ в штат Аризона для прохождения обучения под руководством 162-го авиакрыла аризонской Нацгвардии, которое готовит иностранных лётчиков F-16; впрочем, как поведали изданию два американских и один европейский чиновник, особенного энтузиазма подобный план пока не снискал. Другой сценарий — командировать американских пилотов в Европу, дабы они обучали украинцев где-то вне границ их страны, говорится в материале Politico.



Кое-какие шаги, направленные на запуск обучения, коалиция вместе с тем всё же предприняла: как поведал Politico ещё один американский чиновник, компания Draken International начала набор бывших военных лётчиков на позиции инструкторов для украинцев. Слова источника подтверждает и соответствующая вакансия, которая была ранее размещена в интернете, но с тех пор была удалена, подчёркивает обозреватель газеты. По данным Politico, работать инструкторы будут на специальной базе, которая сейчас возводится в Румынии и должна будет стать региональным центром подгтовки пилотов F-16. В свою очередь, европейские чиновники также сообщили изданию, что ещё один центр подготовки будет создан и в Дании.



Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила во вторник, что европейские партнёры Вашингтона надеются начать обучение украинцев этим летом и, вероятнее всего, где-то на территории Европы, пишет Politico. Сингх также отметила, что Великобритания рассчитывает приступить к базовой лётной и языковой подготовке украинцев уже через несколько недель. «Что же касается поставки самолётов и каких-либо ещё сроков, мне вам сказать просто нечего», — также заявила пресс-секретарь журналистам.



Несмотря на все эти амбициозные планы, начать обучение будет невозможно до тех пор, пока Госдеп США не даст добро на передачу партнёрам необходимой материальной базы, включая авиационные тренажёры и учебные пособия, подчёркивает корреспондент Politico. Нужные документы, которые требуется оформить в связи с действующими в США экспортными ограничениями, американцы так и не оформили, констатирует автор. Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, комментируя ранее для прессы эти проволочки, по-видимому, попытался возложить ответственность на европейскую сторону: он заявил, что Европе понадобится ещё несколько недель для создания нужной для подготовки инфраструктуры, отмечает журналист.



При этом американские функционеры в частном порядке признаются, что Киев не получит истребители раньше весны следующего года, пишет Politico. «Летать и тренироваться какое-то количество пилотов у нас будут, наверное, к концу этого года, а вот F-16 с украинскими эмблемами до весны мы вряд ли увидим», — цитирует издание ещё одного чиновника правительства США.