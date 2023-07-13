Samnytt: Швеция намерена начать обучение украинских лётчиков в августе

Правительство Швеции планирует начать обучать украинских лётчиков-истребителей в следующем месяце, передаёт Samnytt. Поскольку у скандинавского государства нет самолётов F-16, власти согласилось обучить пилотов ВСУ английскому языку и предоставить свою территорию для тренировочных полётов. Кроме того, шведы намерены разрешить украинцам опробовать самолёты собственного производства Jas 39 Gripen.

Швеция и десять других стран подписали соглашение о сотрудничестве по обучению и подготовке украинских пилотов на американских истребителях F-16. Соглашение о сотрудничестве по обучению украинских лётчиков-истребителей было подписано в связи с саммитом НАТО в Вильнюсе, в котором принимала участие Швеция. Киев просит поставить эти истребители почти с самого начала украинского конфликта, но США постоянно отказывались. Однако сейчас всё может измениться, пишет издание Samnytt.

У Швеции нет самолётов F-16, но скандинавское королевство может помочь с обучением английскому языку, а также предоставить украинским пилотам пространство для тренировочных полётов. Дания, Нидерланды и Румыния — другие страны «коалиции по истребителям», у которых есть на вооружении истребители F-16.

США уже больше года говорят о возможной отправке самолётов F-16 на Украину, однако до сих пор ни одна страна не пообещала Киеву отправить эти истребители, напоминает автор статьи.

Обучение украинских пилотов на F-16 начнётся в августе. В то же время Швеция начнёт «ориентационную подготовку» пилотов ВСУ на шведских истребителях Jas 39 Gripen. По словам министра обороны Швеции Пола Йонсона, им будет разрешено испытать истребители и тренироваться на тренажёрах.