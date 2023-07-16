Politico: момент не идеален — американцы затягивают с обучением украинских пилотов

Украинцы настаивают на скорейших поставках F-16, но европейцы ещё даже не начали обучение украинских пилотов. Изданию Politico стало известно, что причина этого в отказе Пентагона и Госдепартамента США на разрешение на допуск украинцев к информации о технических характеристиках F-16. Между тем военное командование США выразило сомнение в том, что американские истребители гарантируют успех украинской армии.

Коалиция из 11 стран готова начать переобучение украинских пилотов для полётов на самолётах F-16. Представители европейских стран заявили на саммите НАТО в Вильнюсе, что «надеются открыть программу обучения в Дании уже в августе, а также создать учебный центр в Румынии». Издание Politico в связи с этим отмечает, что страны «всё ещё ждут от США официального одобрения программы, прежде чем начать обучение на американских истребителях F-16».

Чтобы обучение смогло начаться, Государственный департамент США должен выдать разрешение на передачу «руководств по эксплуатации, авиасимуляторов и других материалов, связанных с самолётами» в третьи руки. Хотя президент Байден и дал согласие на обучение украинских пилотов, но официальный запрос европейцев «всё ещё находится на рассмотрении», — заявил представитель Пентагона Гаррон Гарн и переадресовал все остальные вопросы в Госдепартамент. Последний отказывается от комментариев, сообщает американское издание.



Politico полагает, что «сейчас нет никаких признаков того, что США в конце концов не дадут зелёный свет» поставкам самолётов, «но запросы европейцев уже несколько недель находятся в стадии рассмотрения». Ещё в прошлом месяце Пентагон подтвердил получение такого запроса от Дании. Также представитель оборонного ведомства Нидерландов подтвердил контакты по этому вопросу с Пентагоном: «Каждый шаг, который мы предпринимаем в отношении обучения на F-16, мы делаем в тесном сотрудничестве с американцами и другими партнёрами».

«Межведомственный процесс в США по утверждению передачи чувствительных оружейных технологий… требует времени», и в этом «нет ничего необычного», констатирует американское издание. Замминистра обороны США Уильям Лапланте в интервью Politico подчеркнул, что США должны «убедиться в том, что технические руководства переведены, что технические данные и другие документы подготовлены». Поскольку американские и европейские техники не смогут работать на Украине, то Пентагон также должен знать, что Киев располагает экспертами для технического обслуживания F-16, считает Лапланте.

Американский Politico напоминает, что Украина настаивает на срочной передаче F-16 для успеха наступления. Президент Владимир Зеленский на саммите в литовской столице упрекнул Запад в задержке с поставками истребителей.

«Мы достигли договорённости, мы давили, и у нас есть коалиция стран, которые готовы начать подготовку украинских пилотов. Но расписания тренировочных миссий нет, и они откладываются. Я не знаю, почему они это делают», — цитирует украинского президента Politico.

Ссылаясь на анонимного представителя Министерства обороны США, американское издание сообщает, что западные страны надеются начать обучение украинских пилотов в октябре. Обучаться должны от 6 до 9 украинских пилотов. Кто конкретно предоставит истребители, также не известно. Пока что лишь Норвегия официально подтвердила, что предоставит два самолёта F-16 для программы. Politico также стало известно, что Нидерланды и Румыния обсуждали детали тренировочной программы для украинцев перед встречей в Вильнюсе.

Между тем член Объединённого штаба США генерал-лейтенант Дуглас Симс «заявил журналистам в четверг, что ситуация на передовой на Украине в настоящее время «не идеальна» для использования F-16», — пишет Politico. Американский военный указал на то, что российская ПВО способна воспрепятствовать эффективной работе самолётов и их может быть недостаточно. «Изменчивая ситуация будет диктовать то, как (истребители. — ИноТВ) будут использоваться», — заявил Дуглас Симс.