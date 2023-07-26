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TAC: американцы остаются в неведении, что же подразумевается под «победой» на Украине

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Власти США неустанно твердят о готовности поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», однако до сих пор американцы остаются в неведении, что же подразумевается под «победой» на Украине. Как пишет автор The American Conservative, конгресс и американский народ заслуживают того, чтобы знать правду о миссии Америки на Украине, поскольку это единственный способ гарантировать, что американцы не ввяжутся в очередную бесконечную войну.
TAC: американцы остаются в неведении, что же подразумевается под «победой» на Украине
AP

Спустя месяц после начала украинского конфликта советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан объявил на брифинге для прессы, что президент Байден направляется в Европу, чтобы послать «мощный сигнал» о готовности поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Как пишет представитель восьмого избирательного округа штата Огайо и бывший военнослужащий десантного разведывательно-диверсионного подразделения Уоррен Дэвидсон, вскоре после этого этот посыл начали повторять и другие высокопоставленные чиновники в администрации, вплоть до самого президента, однако до сих пор американцы остаются в неведении, что же подразумевается под «победой» на Украине.

Как продолжает автор в статье для The American Conservative, по одной из теорий США должны способствовать мирным переговорам и не допустить, чтобы боевые действия перекинулись на членов НАТО, однако американское правительство доселе гарантировало Зеленскому непрерывный поток финансирования и оружия и последовательно срывало любые усилия по мирному урегулированию конфликта.

По другой теории, предложенной госсекретарем Блинкеном, победа будет заключаться в изгнании русских с территории Украины. Эта задача потребует от правительства совершенно иных ресурсов, и конгресс обязан её обсудить, прежде чем отправлять Украине средства. Кроме того, если цель состоит именно в этом, то у Украины попросту нет средств для её достижения. 
 
Самую радикальную теорию отстаивает исполняющая обязанности заместителя госсекретаря Виктория Нуланд. Она предполагает трибунал по «военным преступлениям» для Путина и, возможно, смену режима в России. Такой подход в принципе не только потребует активных боевых действий непосредственно с Россией, но и будет актом агрессии со стороны США.
 
«Не заблуждайтесь, Соединённые Штаты уже ведут против Москвы опосредованную войну. Администрация Байдена обязана сообщить американцам, если её цель — развязать с Россией войну ещё более обширную, а конгресс должен привлечь Белый дом к ответственности», — пишет автор материала.
 
Он отмечает, что на сегодняшний день конгресс уже выделил Украине свыше $113 млрд, хотя и не определил конкретных задач. В результате получается, что США тратят эти деньги бесцельно. Но боевые действия затягиваются, и призывы к оружию «побольше и покруче» звучат всё чаще — Америка уже перешла от танков Abrams к ракетам большой дальности, истребителям F-16 и кассетным боеприпасам. Стоимость и расход оружия нарастают, однако администрация Байдена по-прежнему твердит свою мантру про «столько, сколько потребуется», не уточняя, чего именно они хотят добиться.
 
Автор статьи отмечает, что он как бывший десантник-диверсант хорошо знет, что без чётко поставленной задачи администрации Байдена невозможно ни выработать чёткие цели, ни выделить надлежащие ресурсы, ни привлечь кого-либо к ответственности за неудачу. Именно так вышло 1 мая 2003 года, когда бывший президент Джордж Буш — младший произнёс свою знаменательную речь на борту авианосца, а за спиной у него развевался транспарант «Миссия выполнена». Все знали, что ставшие с тех пор печально известными слова Буша ещё не означали конец войны: США задержались в Ираке вплоть до официального ухода в 2011 году. И несмотря на этот крупный внешнеполитический провал, никто так и не был привлечён к ответственности.
 
«Хотя обстоятельства изменились, уроки этого провала актуальны и поныне. Конгресс и американский народ заслуживают того, чтобы знать правду о миссии Америки на Украине. Это единственный способ всерьёз обсудить наше участие и гарантировать, что американцы не ввяжутся в очередную бесконечную войну, сами того не ведая, словно лунатики», — заключает автор статьи.
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