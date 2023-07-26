TAS: украинский конфликт стал следствием давнего плана Джорджа Сороса

Конфликт на Украине стал следствием давнего замысла США по расширению НАТО на восток. Как пишет автор The American Spectator, еще в 1993 году Джордж Сорос изложил план нового мирового порядка, который сегодня воплощается в реальность: в противостоянии с Россией Запад поставляет оружие, а жители Восточной Европы — к примеру украинцы — обеспечивают пушечное мясо, которое истекает кровью и гибнет.

В 1946 году Джордж Кеннан, временный поверенный в делах Соединённых Штатов в Москве, направил в Госдепартамент США телеграмму на 8 тыс. слов, в которой он предупредил об агрессивной внешней политике Иосифа Сталина. Как пишет The American Spectator, в 1947 году, подписавшись псевдонимом Мистер Икс, он повторил своё предостережение в статье, которая была опубликована в журнале Foreign Affairs. Он был уверен, что «главным элементом любой политики Соединённых Штатов в отношении Советского Союза должно быть долгосрочное терпеливое, но при этом твёрдое и неусыпное сдерживание экспансионистских наклонностей России».

Как продолжает автор статьи, бывший федеральный прокурор Джордж Пэрри, принципам предложенной Кеннаном политики сдерживания следовали все президентские администрации начиная с 1947 до 1991 года. Таким образом, Кеннан оказался провидцем и ключевым архитектором американской политики, которая привела к распаду Советского Союза.

«Учитывая исчезновение угрозы, которая прежде исходила от распавшегося Советского Союза, в какой-то момент казалось, что миссия НАТО по обеспечению коллективной безопасности подошла к концу. Настало время НАТО объявить о победе и прикрыть лавочку, верно? Неверно», — пишет Пэрри.

Он отмечает, что на арене появился Джордж Сорос, который, если верить информации на официальном сайте, поддерживает «отдельных лиц и организации по всему миру, борющиеся за свободу самовыражения, за обеспечение подотчётности правительства и формирование обществ, в которых продвигаются справедливость и равенство». В 1993 году фонд Сороса опубликовал статью миллиардера под названием «На пути к новому мировому порядку: будущее НАТО», в которой он изложил своё видение новой военной стратегии и миссии, пугающе похожее на план того конфликта, который сейчас идёт на Украине.

Сорос предсказал, что распад Советского Союза приведёт к «мировой дестабилизации», которой альянс НАТО должен противостоять. Он предложил сдерживать постсоветскую Россию, чтобы воплотить в реальность его видение «нового мирового порядка».

«Соединённые Штаты не будут сталкиваться с необходимостью брать на себя роль мирового жандарма, — написал Сорос. — Если они и будут действовать, они будут действовать совместно с другими странами. Кстати, сочетание живой силы из Восточной Европы с техническими возможностями НАТО значительно повысило бы военный потенциал партнёрства, поскольку оно уменьшило бы риск появления мешков с трупами в странах НАТО, что является основной причиной их нежелания действовать. Это вполне жизнеспособная альтернатива надвигающемуся мировому беспорядку».

«Вы поняли? Согласно плану Сороса, Соединённые Штаты и союзники по альянсу НАТО должны поставлять оружие, а жители Восточной Европы — к примеру украинцы — обязаны обеспечить пушечное мясо, которое будет истекать кровью и гибнуть», — пишет автор статьи.

С этой целью Сорос призвал НАТО предоставить «полноценное членство» странам Восточной и Центральной Европы, несмотря на возражения и тревогу России по поводу приближения сил альянса к её границам. В 1993 году администрация Клинтона предложила пригласить бывшие страны Варшавского договора — Польшу, Чехию и Венгрию — вступить в НАТО. В 1998 году сенат США одобрил этот шаг.

В мае 1998 года было опубликовано интервью с Джорджем Кеннаном, в котором тот предостерегал от подобного расширения альянса.

«Думаю, что это начало новой холодной войны. Думаю, русские со временем отреагируют на это довольно враждебно и это отразится на их политике. Считаю, что это трагическая ошибка. Для этого не было никакой причины. Никто никому не угрожал. Это расширение заставит отцов-основателей нашей страны перевернуться в могилах. Мы взяли на себя обязательство защищать целый ряд стран, хотя у нас нет ни ресурсов, ни намерения делать это сколько-нибудь серьёзным образом», — сказал тогда Кеннан.

Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт, работавшая в администрации Клинтона, отметила в своих мемуарах, что президент России Борис Ельцин и его соотечественники «были категорически против расширения НАТО, рассматривая его как стратегию, направленную на использование их уязвимости и на перемещение разграничительной линии Европы дальше на восток с целью изолировать их».

В 2007 году Владимир Путин вновь озвучил эти тревоги в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Получается, что НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам. Думаю, очевидно: процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьёзно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно спросить: против кого это расширение? И что стало с теми заверениями, которые давались западными партнёрами после роспуска Варшавского договора? Где теперь эти заявления? О них даже никто не помнит. Но я позволю себе напомнить в этой аудитории, что было сказано. Хотел бы привести цитату из выступления Генерального секретаря НАТО господина Вернера в Брюсселе 17 мая 1990 года. Он тогда сказал: «Сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами территории ФРГ, даёт Советскому Союзу твёрдые гарантии безопасности». Где эти гарантии?» — заявил он.

В январе 2008 года Украина попросила предоставить ей план действий для вступления в НАТО. Но после того, как Россия выступила с решительными возражениями, Франция и Германия отказались от этого шага. В апреле 2008 года альянс решил пойти на компромисс и пообещал, что Украина рано или поздно сможет стать членом НАТО, не уточнив, однако, когда именно это случится.

«Таким образом, поскольку в основе нашей внешней политики лежал сформулированный Соросом план по созданию нового мирового порядка, это подготовило почву для событий, которые в конечном счёте обернулись началом российско-украинского конфликта», — заключает автор статьи.