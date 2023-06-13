Politico: «завуалированная конспирология» — США повздорили с Венгрией из-за наследника Сороса и отсылки к «Крёстному отцу»

Непростые отношения между Вашингтоном и Будапештом опять оказались подпорчены. Американский дипломат раскритиковал пост венгерского премьер-министра Виктора Орбана, в котором тот сравнил бизнесмена Джорджа Сороса, передавшего свою многомиллиардную империю сыну, с вымышленным мафиози Вито Корлеоне, сообщает Politico.

Сложные отношения Будапешта с Вашингтоном вышли на новый виток. Столкновение произошло из-за конспирологических теорий, в которых обе стороны использовали отсылки к «Крёстному отцу», пишет Politico.

По словам издания, конфликт спровоцировал пост премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Twitter. Он написал слова «Сорос 2.0» в ответ на новость о том, что американский бизнесмен решил передать свой многомиллиардный фонд своему сыну Александру.

При этом венгерский лидер сопроводил публикацию отрывком из культового фильма «Крёстный отец». В нём вымышленный босс мафии Вито Корлеоне целует своего сына и наследника Майкла, поясняет Politico.

Орбан в течение многих лет проводил кампании, изображая Сороса кукловодом, контролирующим венгерскую оппозицию и замышляющим заговор против интересов страны. Поведение премьера подогревало опасения, что венгерское правительство «распространяет теории заговора и антисемитские установки», отмечает Politico.

В 2017 году страну заполнили рекламные щиты с изображением улыбающегося миллиардера и надписью «Не позволим Соросу смеяться последним». А в своей победной речи после парламентских выборов 2022-го Орбан даже заявил, что на самом деле одолел «все деньги и все организации в империи Сороса», напоминает издание.

Новое сообщение Орбана вызвало резкое публичное осуждение со стороны США. Американский посол в Венгрии Дэвид Прессман ответил на комментарий премьера GIF-изображением с женщиной в шапочке из фольги. «Завуалированные теории заговора похожи на сюжет «Крёстного отца — 3». Такие же предсказуемые и тревожные», — сострил представитель Вашингтона.

Пост венгерского лидера также вызвал негодование в ЕС. «Просто отвратительно. Господин Орбан — позор для Европы», — написал в Twitter Майкл Рот, председатель комитета по иностранным делам бундестага и член Социал-демократической партии Германии.

Депутат Европарламента от немецких зелёных и ярый критик венгерского правительства Даниэль Фройнд выразился ещё прямолинейнее. «Посмотрите на этот твит, — написал он, — а затем скажите мне, кто бандит».