США должны понять, что венгерский премьер Виктор Орбан не воспринимает угрозы и давление извне, и поэтому лидеры стран НАТО должны убедить его отказаться от какого-либо сотрудничества с Россией, а не относиться к нему с призрением и враждебностью. С таким призывом вышла статья американского издания 19FortyFive, в которой автор рекомендует Западу относиться к Будапешту в духе расчётливого реализма, а не истерического идеализма левых политиков.

Недавно в Будапеште правые активисты со всего мира собрались на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Венгрии, на которой среди выступавших были не только премьер-министр страны Виктор Орбан, но и некоторые американские политики правого толка. Все эти правые политические силы собрались именно в Венгрии, поскольку это восточноевропейское государство стало «прокси»-стороной в культурной войне Запада, пишет издание 19FortyFive.

Орбан и его партия «Фидес» раздражают многих своей жёсткой позицией по социальным вопросам и иммиграции. Западные левые смотрят на его страну с отвращением, считая правление Орбана отсталой социальной политикой. К Венгрии всё меньше относятся как к самостоятельной стране, и всё больше воспринимают страну как площадку для выяснения внутренних политических дрязг. Однако такое отношение к восточноевропейской стране подрывает интересы безопасности самого Запада, поскольку Венгрия является важной частью коалиции, предназначенной для «разгрома» нового «ревизионизма» из России и Китая. Тем не менее агрессивный социальный либерализм западных левых отдаляет страну от НАТО, а пристрастное отношение западных правых к Орбану поощряет его «плохое поведение», отмечает автор статьи.

Обозреватель 19FortyFive призывает НАТО выступить единым фронтом против России и Китая, но при построении такого единства Запад должен помнить, что Североатлантический альянс — это прежде всего союз «безопасности», который должен ставить интересы безопасности государств-членов выше внутренних культурных споров.

Ранее весной правительство Венгрии объявило о введении запрета на импорт некоторых украинских сельскохозяйственных продуктов. Хотя запрет является временным, и венгерские официальные лица утверждают, что они по-прежнему поддерживают Украину, это последнее из серии политических решений, которые заставили многих усомниться в приверженности Венгрии помощи Украине в противостоянии России.

Первоначально Орбан и партия «Фидес» отреагировали на спецоперацию России на Украине, как и большинство восточноевропейских стран, — резким осуждением Москвы. Однако по мере развития событий Орбан изменил свою позицию и стал всё более скептически относиться к любым усилиям по поддержке Украины и был решительно настроен на политические действия, противоречащие общей позиции ЕС. Когда дело доходит до поставок оружия для ВСУ, Орбан медлит. Он выступал против того, чтобы НАТО втянуло Запад в открытые боевые действия с российскими войсками. Ранее в этом году Орбан также заявил журналистам, что, по его мнению, Украина проиграет войну. Из всех европейских лидеров Орбан меньше остальных желает помочь Киеву.