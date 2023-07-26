FP: приверженность Соединённых Штатов санкционной политике приведёт их к краху

Санкции, призванные наказать «автократии», подрывают тот самый «западный порядок», который они должны были сохранить. Об этом пишет Кристофер Сабатини на страницах журнала Foreign Policy. По мнению автора, приверженность США ограничительным мерам, ставшим основным инструментом внешней политики Запада, приведёт Соединённые Штаты к краху.

Если представить себе глобальный саммит всех правительств, официальных и частных лиц, на которых распространяются санкции Соединённых Штатов, то на «семейном фото» была бы изображена разношёрстная группа лидеров из стран Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока, которая мало чем отличалась бы от любой другой международной площадки. По центру был бы представлен Китай, гордо представляющий себя моральным и дипломатическим — не говоря уже о коммерческом и финансовом — союзником этих государств, пишет Кристофер Сабатини в статье для журнала Foreign Policy.

За последние два десятилетия санкции стали основным инструментом внешней политики западных правительств во главе с Соединёнными Штатами, подчёркивает автор. Недавние пакеты антироссийских экономических и персональных санкций, а также ограничительные меры по отношению к китайским компаниям из соображений «национальной безопасности» США означают, что две державы присоединились к растущему клубу «плохих парней», объявленных таковыми Соединёнными Штатами наряду с такими странами, как Мьянма, Куба, Иран, Северная Корея, Сирия и Венесуэла.

Согласно базе данных Колумбийского университета, в общей сложности шесть стран — Куба, Иран, Северная Корея, Россия, Сирия и Венесуэла — находятся под всеобъемлющими санкциями США, а это означает, что большинство коммерческих и финансовых операций с юридическими и физическими лицами в этих странах запрещены законодательством США. Как отмечается в статье, ещё 17 стран, включая Афганистан, Белоруссию, Демократическую Республику Конго, Эфиопию, Ирак, Ливан, Ливию, Мали, Никарагуа, Судан и Йемен, подпадают под адресные санкции, что указывает на то, что финансовые и коммерческие отношения с конкретными компаниями, физическими лицами и зачастую с правительствами также подпадают под запрет американского законодательства.

По данным Принстонского университета, ещё семь стран, включая Китай, Эритрею, Гаити и Шри-Ланку, находятся под особым экспортным контролем. В этот и без того длинный список даже не входят адресные санкции, введённые в отношении физических и юридических лиц в таких странах, как Сальвадор, Гватемала и Парагвай, или в отношении таких территорий, как Гонконг, Балканы, Крым*, ДНР и ЛНР**, пишет Сабатини.

Согласно отчёту Минфина США, к 2021 году Соединённые Штаты ввели санкции в отношении более чем 9 тыс. физических лиц, компаний и секторов экономики неугодных стран. В 2021 году, в первый год пребывания президента США Джо Байдена у власти, его администрация добавила 765 новых санкций по всему миру, в том числе 173, связанные с правами человека. В целом на государства, на которые в той или иной форме распространяются санкции США, приходится чуть более одной пятой мирового ВВП, и в этой группе стран на Китай приходится 80%.