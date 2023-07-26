FP: приверженность Соединённых Штатов санкционной политике приведёт их к краху

Санкции, призванные наказать «автократии», подрывают тот самый «западный порядок», который они должны были сохранить. Об этом пишет Кристофер Сабатини на страницах журнала Foreign Policy. По мнению автора, приверженность США ограничительным мерам, ставшим основным инструментом внешней политики Запада, приведёт Соединённые Штаты к краху.
Если представить себе глобальный саммит всех правительств, официальных и частных лиц, на которых распространяются санкции Соединённых Штатов, то на «семейном фото» была бы изображена разношёрстная группа лидеров из стран Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока, которая мало чем отличалась бы от любой другой международной площадки. По центру был бы представлен Китай, гордо представляющий себя моральным и дипломатическим — не говоря уже о коммерческом и финансовом — союзником этих государств, пишет Кристофер Сабатини в статье для журнала Foreign Policy.
За последние два десятилетия санкции стали основным инструментом внешней политики западных правительств во главе с Соединёнными Штатами, подчёркивает автор. Недавние пакеты антироссийских экономических и персональных санкций, а также ограничительные меры по отношению к китайским компаниям из соображений «национальной безопасности» США означают, что две державы присоединились к растущему клубу «плохих парней», объявленных таковыми Соединёнными Штатами наряду с такими странами, как Мьянма, Куба, Иран, Северная Корея, Сирия и Венесуэла.
Согласно базе данных Колумбийского университета, в общей сложности шесть стран — Куба, Иран, Северная Корея, Россия, Сирия и Венесуэла — находятся под всеобъемлющими санкциями США, а это означает, что большинство коммерческих и финансовых операций с юридическими и физическими лицами в этих странах запрещены законодательством США. Как отмечается в статье, ещё 17 стран, включая Афганистан, Белоруссию, Демократическую Республику Конго, Эфиопию, Ирак, Ливан, Ливию, Мали, Никарагуа, Судан и Йемен, подпадают под адресные санкции, что указывает на то, что финансовые и коммерческие отношения с конкретными компаниями, физическими лицами и зачастую с правительствами также подпадают под запрет американского законодательства.
По данным Принстонского университета, ещё семь стран, включая Китай, Эритрею, Гаити и Шри-Ланку, находятся под особым экспортным контролем. В этот и без того длинный список даже не входят адресные санкции, введённые в отношении физических и юридических лиц в таких странах, как Сальвадор, Гватемала и Парагвай, или в отношении таких территорий, как Гонконг, Балканы, Крым*, ДНР и ЛНР**, пишет Сабатини.
Согласно отчёту Минфина США, к 2021 году Соединённые Штаты ввели санкции в отношении более чем 9 тыс. физических лиц, компаний и секторов экономики неугодных стран. В 2021 году, в первый год пребывания президента США Джо Байдена у власти, его администрация добавила 765 новых санкций по всему миру, в том числе 173, связанные с правами человека. В целом на государства, на которые в той или иной форме распространяются санкции США, приходится чуть более одной пятой мирового ВВП, и в этой группе стран на Китай приходится 80%.
Однако теперь растущая коалиция «авторитарных» правительств стремится переписать правила мировой финансовой системы — в основном в ответ на повсеместность санкций США. Пришло время (Вашингтону. — ИноТВ) переосмыслить, как эти карательные меры подрывают тот самый «западный порядок», который они должны были сохранить, сетует Сабатини на страницах издания. Непропорциональность КНР в списке стран, находящихся под санкциями США, является проблемой, поскольку Коммунистическая партия Китая превратилась в экономического, дипломатического и морального союзника глобального Юга.
В отличие от многих стран, находящихся под санкциями, Китай обладает экономическим весом, растущим дипломатическим влиянием, валютной стабильностью и ликвидностью для того, чтобы способствовать более широкому международному принятию юаня и китайских финансовых схем, таких как его система трансграничных межбанковских платежей. Китай также обеспечивает значительный и прибыльный рынок для торговли экспортными нефтью и газом из Венесуэлы, России и Ирана — стран, на которые распространяются санкции. Хотя многие из перенаправленных коммерческих рынков дороги и неэффективны, они приносят достаточную прибыль своим правительствам, указывается в статье для Foreign Policy.
Такие параллельные финансовые договорённости под руководством Китая несут значительные системные риски для Соединённых Штатов и их союзников, одним из которых является растущее число несанкционированных стран на глобальном Юге, которые присоединяются к параллельной антисанкционной мировой экономике. Вернувшись из своей апрельской поездки в Пекин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вновь высказался в поддержку торговли в единой валюте между странами БРИКС. Выдвигая инициативу, Лула сослался на свои опасения по поводу мировой экономики, в которой главенствующая роль отведена доллару, который США используют в качестве инструмента для своей карательной внешней политики.
В БРИКС, к которому выстраиваются в очередь по крайней мере полдюжины других стран с развивающейся экономикой, только две страны находятся в той или иной форме под санкциями: Китай и Россия. Остальные три государства, в частности Индия, являются странами, с которыми Соединённые Штаты укрепляют партнёрские отношения, и поэтому они вряд ли в ближайшее время попадут под санкции США. Другими словами, даже партнёры США перестраховываются от политики экстерриториальных санкций Вашингтона.
Заявление да Силвы отражает искреннее растущее желание многих жителей глобального Юга вырваться из-под господства доллара и финансовой системы США, а Вашингтону пора признать, что его приверженность санкциям может подорвать его собственное экономическое и дипломатическое влияние во всём мире, советует Сабатини в статье для Foreign Policy.
К сожалению, американские политики вряд ли в ближайшее время серьёзно пересмотрят своё отношение к санкциям. Их применение легко, дёшево и менее опасно, чем угроза военными методами. Санкции стали универсальным инструментом государственного управления, предназначенным для выражения протеста против всего, от военных действий до нарушений прав человека, распространения ядерного оружия и коррупции, независимо от того, помогают они или подрывают долгосрочные интересы США. Они являются сигнальным средством, которое позволяет политикам показать, что они что-то делают, когда сталкиваются с той или иной проблемной ситуацией.
Как было видно на Кубе, в Иране, Северной Корее и Венесуэле, санкции не приводят к быстрому ожидаемому результату смены политического строя. Вместо этого со временем укрепляются союзы между «режимами», против которых они были направлены. В завершение статьи автор призывает американских политиков признать, что «иногда» санкции не работают, а во многих случаях они активно подрывают интересы США.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
** Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).