Единственное, чего добились с помощью антироссийских западных санкций, — ускорения отхода от экономической гегемонии Запада, пишет обозреватель The American Conservative Доминик Сансон. Он призывает Запад снять идеологические шоры и взглянуть на новые политические и экономические условия, а неспособность сделать это для него обернётся катастрофой.

Попытки Запада привлечь значительную часть мирового сообщества к участию в санкционной войне против России не только провалились, но и, похоже, имели прямо противоположный эффект, пишет обозреватель The American Conservative Доминик Сансон.

За исключением США, ЕС и нескольких их союзников, таких как Канада и Япония, практически ни одна страна не присоединилась к антироссийским санкциям, которые ввели «самопровозглашённые защитники демократии».

А с начала июня Пакистан присоединился к списку стран, которые покупают большие объёмы сырой нефти у России по сниженным ценам. «Это первая в истории партия российской нефти в Пакистане и начало новых отношений между Пакистаном и Российской Федерацией», — заявил премьер-министр Шехбаз Шариф 11 июня, когда первая партия нефти из России прибыла в пакистанский порт Карачи.

Изначально Шариф пришёл к власти в прошлом году, обещая улучшить отношения с США и получить выгодное соглашение о помощи с МВФ, учитывая экономические проблемы страны. Отстранение предыдущего премьер-министра Имрана Хана от власти в апреле 2022 года было отчасти связано с ухудшением отношений между Пакистаном и США и якобы имевшим место сближением Хана с Россией. Хотя Шариф начал свой срок с намерением изменить курс, жёсткие условия МВФ и ослабление поддержки со стороны Вашингтона, очевидно, способствовали переоценке Исламабадом международных обстоятельств.

Подобный шаг Сансон называет прямым пренебрежением усилиями Запада по остановке финансовых потоков в Москву. При этом мотивация Пакистана понятна — там, как и во многих других странах, руководствуются выгодой. По данным Международного энергетического агентства, Москва сейчас отправляет 8,1 млн баррелей нефти в день, что является рекордным показателем начиная с апреля 2020 года. В январе 2023-го почти половина этих поставок предназначалась для Китая и Индии, доля которых в российском нефтяном экспорте с января 2022 года увеличилась соответственно с 21% до 29% и с 1% до 20%.

Впрочем, по мнению автора статьи, не менее — если не более — важными, чем масштабные изменения в направлении торговли энергоносителями, являются размер и масштаб совместных инициатив — как правило под эгидой Москвы и Пекина, — которые продолжают распространяться в противовес международным организациям под руководством Запада.

В рамках прошедшего недавно Петербургского международного экономического форума представители различных экономических групп и организаций за пределами западной орбиты встретились, чтобы обсудить сотрудничество в целом ряде областей. Одной из таких организаций была Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), которая стремится к расширению сотрудничества и интеграции с государствами АСЕАН. В этом году на встрече была представлена презентация о создании Инвестиционного банка ШОС для обеспечения капитала, необходимого для реализации таких совместных проектов.

Видное место на форуме в Санкт-Петербурге занимала БРИКС, которая увеличивается как в размерах, так и во влиянии. Так, заявки на членство подали около 20 стран, в том числе такие важные игроки на энергетическом рынке, как Венесуэла и Объединённые Арабские Эмираты. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян лично прибыл на форум в Санкт-Петербурге, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

В сторону от западной орбиты, похоже, отходит и сосед ОАЭ по Персидскому заливу и традиционный союзник США — Саудовская Аравия. В марте 2022 года там отказались от телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом, а позже отклонили его просьбы увеличить добычу нефти, чтобы поспособствовать снижению цен на энергоносители. Кроме того, в марте 2023 года страна вступила в ШОС, а сейчас является потенциальным кандидатом на членство в БРИКС.

Немаловажным изменением Сансон называет и постепенный отказ целого ряда стран от использования американских долларов во внешних расчётах. На данный момент более 70% торговли между Китаем и Россией осуществляется в юанях, а российский Центральный банк в настоящее время держит 40% своих резервов в китайской валюте. В юанях происходит расчёт и за нефть, которую из России получает Пакистан.

Как пишет обозреватель, нынешняя геополитическая система со всеми её особенностями стала возможной только благодаря гегемонии доллара. Хотя в Вашингтоне и убеждены, что эта система будет существовать вечно, международная обстановка начинает меняться, причём не только из-за появления новых экономических альянсов, но и из-за политических решений США и организаций, действующих под их эгидой. И наибольшее ускорение этому сдвигу придало решение Вашингтона заморозить, а затем конфисковать валютные резервы России после объявления о начале спецоперации на Украине. И использование доллара в качестве оружия усилило недоверие к нынешней системе.

В своей статье для The American Conservative Сансон предупреждает, что неспособность снять идеологические шоры для Запада обернётся катастрофой. Возможно, в результате западных санкций дефицит бюджета России временно и увеличился, но полным ходом идёт перестройка международной системы. И если доллар в конечном итоге потеряет статус мировой резервной валюты, а спрос на американские долговые обязательства начнёт сильно снижаться, всем станет очевидно, что экономика США лишь пустая оболочка.