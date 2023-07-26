Sabah: «успехи» Киева на поле боя говорят, что пора вспомнить о дипломатии
Дезинформация о событиях на Украине, навязываемая миру Западом, постепенно сходит на нет, потому что ни «весеннее наступление» ВСУ при поддержке НАТО, ЕС и США, ни попытка переворота в России, посягающая на политический авторитет Владимира Путина, не смогли дать желаемого результата. Как пишет Sabah, тем временем Путин, ловко отразивший последние атаки, совершённые Западом извне и изнутри, сделал первый контрход, приостановив действие соглашения о черноморском зерновом коридоре. В ответ на этот шаг ООН, опасаясь продовольственного кризиса глобального масштаба, забила тревогу.
Как продолжает автор материала, охваченные паникой ЕС и США неустанно призывают Эрдогана вновь взять на себя роль лидера в разрешении кризиса. Однако этот новый шаг Путина не ограничится обострением продовольственного кризиса, который, как и проблемы в энергетике, в первую очередь коснётся европейских стран.
США на фоне иссякших запасов оружия пытаются затянуть военный конфликт, отправляя на Украину вслед за кассетными бомбами, применение которых считается военным преступлением, истребители F-16 и тактические ракеты ATACMS дальностью 300 км. Но, как становится понятно, это тоже не даст никаких результатов, которые так нужны Западу. Ведь Путину, который остаётся в обороне и отражает атаки со стороны Украины и США без ущерба для себя, не о чем беспокоиться. В то время как Украина затрудняется найти бойцов и боеприпасы для отправки на фронт, у России есть огромные преимущества с точки зрения оружия и военного контингента.
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