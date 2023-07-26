Sabah: «успехи» Киева на поле боя говорят, что пора вспомнить о дипломатии

Ни «весеннее наступление» ВСУ при поддержке НАТО, ЕС и США, ни попытка переворота не смогли ослабить Россию — наоборот, у Москвы сегодня есть огромные преимущества с точки зрения оружия и военного контингента. Как пишет Sabah, если Россия полностью использует свой потенциал, от раздробленной страны Владимиру Зеленскому останутся только Киев и Львов на границе с Польшей, поэтому единственный путь спасения для Украины лежит через поиск решения, которое позволило бы ей сохранить хотя бы оставшиеся районы.

Дезинформация о событиях на Украине, навязываемая миру Западом, постепенно сходит на нет, потому что ни «весеннее наступление» ВСУ при поддержке НАТО, ЕС и США, ни попытка переворота в России, посягающая на политический авторитет Владимира Путина, не смогли дать желаемого результата. Как пишет Sabah, тем временем Путин, ловко отразивший последние атаки, совершённые Западом извне и изнутри, сделал первый контрход, приостановив действие соглашения о черноморском зерновом коридоре. В ответ на этот шаг ООН, опасаясь продовольственного кризиса глобального масштаба, забила тревогу.

Как продолжает автор материала, охваченные паникой ЕС и США неустанно призывают Эрдогана вновь взять на себя роль лидера в разрешении кризиса. Однако этот новый шаг Путина не ограничится обострением продовольственного кризиса, который, как и проблемы в энергетике, в первую очередь коснётся европейских стран.

США на фоне иссякших запасов оружия пытаются затянуть военный конфликт, отправляя на Украину вслед за кассетными бомбами, применение которых считается военным преступлением, истребители F-16 и тактические ракеты ATACMS дальностью 300 км. Но, как становится понятно, это тоже не даст никаких результатов, которые так нужны Западу. Ведь Путину, который остаётся в обороне и отражает атаки со стороны Украины и США без ущерба для себя, не о чем беспокоиться. В то время как Украина затрудняется найти бойцов и боеприпасы для отправки на фронт, у России есть огромные преимущества с точки зрения оружия и военного контингента.

Поэтому чем дольше будут продолжаться трепыхания Украины, выступающей против зернового соглашения, тем больше шансов, что Россия продолжит набираться сил, чтобы начать собственное наступление, например в конце лета или в начале осени.

В таком случае Россия, ещё более укрепившая позиции в стратегически важном Крыму* и богатых полезными ископаемыми Донецке и Луганске**, сможет занять Харьков, который считается источником жизненной силы украинской промышленности, и даже Одессу — ворота Украины в мир. В таком случае от раздробленной страны Владимиру Зеленскому останутся только Киев и Львов на границе с Польшей.

Поэтому, пишет автор материала, с точки зрения многих аналитиков, нынешнее положение предлагает историческую возможность Украине и Америке. Сейчас самое время разработать дипломатический путь к прекращению военного конфликта. Однако США не сторонник окончания боевых действий. Они, наоборот, стремятся максимально усугубить вооружённое противостояние и превратить украинский кризис в бесконечную конфронтацию между Россией, НАТО и ЕС.

Как заключает автор издания, ещё в марте текущего года министр обороны США Ллойд Остин говорил об успешном исходе «весеннего наступления» переоснащённой Западом украинской армии. Теперь же чрезвычайно велико разочарование аналитиков, которые опирались на подобные комментарии. И что ещё печальнее, ход боевых действий раскрыл горькую правду: Украина больше не может военным путём вытеснить Россию с присоединенных ею территорий, сколько бы человек и оружия ни было отправлено на фронт. Таким образом, единственный путь спасения для Украины, как бы трагически это ни звучало, лежит через поиск решения, которое позволило бы ей сохранить хотя бы оставшиеся районы.