Войска Киева пребывают в смятении — с некоторых пор они целыми взводами и ротами сдаются россиянам, потому что офицеры не хотят бросать своих бойцов на верную смерть, заявил отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор, ссылаясь на источники внутри Украины. Как заявил Макгрегор в интервью, опубликованном на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls, это происходит в том и числе и потому, что россияне с самого начала боевых действий подчёркнуто хорошо обращались с пленными украинцами.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Знаете, мне кажется, что всё, что мы наблюдаем, — это отчаяние и распад и есть, всё попадает в одну из этих двух категорий: отчаяние — потому, что Украина оказалась в таком положении, выбраться из которого невозможно; а распад — потому, что именно он сейчас внутри Украины и разворачивается.



Тут появился доклад, подготовленный высокопоставленными сотрудниками Киевского полицейского управления на Восточной Украине... Прошу прощения, не на Восточной, а в столице Украины. Доклад этот был «слит», и произошла эта утечка, как мне кажется, потому, что народ хотел узнать правду о том, что творится в рядах украинских вооружённых сил, — и картину данный документ рисует просто ужасную. Там говорится, что число случаев дезертирства резко выросло; целые отделения, взводы и роты сами связываются с россиянами и признаются, что не могут вывезти раненых, а украинское командование это делать отказывается, потому что у них просто нет для этого сил и средств. Вот украинские офицеры и говорят: «Не хочу, чтоб гибли мои солдаты. Если сдадимся, примете?»



А ведь россияне с самого начала обращались с украинскими солдатами очень хорошо — и это был с их стороны очень умный ход. А ещё когда российские силы заходят на какую-то территорию и берут её под контроль, сразу же приезжают конвои с провизией, лекарствами и необходимыми вещами. Это вам не Советский Союз — это уж скорее ближе к царской России, но только в значительно улучшенной версии, как мне кажется.



И если в целом присмотреться к тому, как там до сих пор решались вопросы, на мой взгляд, можно прийти к выводу, что Путин проявил удивительную сдержанность. Почти любой другой человек там был бы просто в гневе от того, как мы обращались с русскими, — а мы с ними обращались презрительно, проигнорировали все их предложения. Так продолжатья не может — и чем дольше это всё идёт, тем больший ущерб наносится Украине.



Дата публикации 25 июля 2023 года.