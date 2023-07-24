Макгрегор: «на искусственном жизнеобеспечении» — украинское государство живо только благодаря американским деньгам

Украинские вооружённые силы в отчаянии и находятся на грани распада, несмотря на всю западную военную помощь Киеву, заявил в интервью London Real полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. По его мнению, украинское государство продолжает существовать исключительно благодаря американской финансовой поддержке. В этом положении разумно было бы начать переговоры с Москвой, однако ни Украина, ни Запад на это не пойдут, считает эксперт.

Я думаю, украинские силы в отчаянии, и откровенно говоря, на грани распада. Боевой дух там слаб как никогда. Я продолжаю слышать сообщения о том, что с российской стороны боевой дух ослаб, но я не вижу этому доказательств, не нахожу ни одного. Как я уже говорил, единственное, что я там вижу, это желание атаковать, победить и покончить с этим.

Но украинцы… они понесли чудовищные потери. Поляки, воюющие в украинской военной форме, в рядах украинской армии и вместе с ними ещё несколько подразделений — единственные, кто готов идти в атаку. Все остальные уже сказали: «Это абсурд». Они неспособны прорваться через зону безопасности, которая простирается на 15-25 километров перед основными оборонительными рубежами. Они так и не подошли к главным оборонительным рубежам.

И это неудивительно. С самого начала эти люди думали, что можно создать армию для ведения конвенциональной войны высокой сложности с лёту. Этого нельзя сделать. Нужны годы, чтобы развить армию, построить её. Должна измениться культура, должен быть офицерский корпус, который превратится в профессиональную силу. Нужны структуры, поддерживающие обучение военных, нужна экипировка и организация. Ничего из этого не было в наличии. А теперь туда вбрасывают новые единицы техники, неважно, устаревшей или сравнительно современной, как например Storm Shadow — кажется, так называются британские ракеты. Последние очень эффективны, некоторым из них удалось пробиться, другие были сбиты.

С другой стороны, мы недавно объявили, что собираемся купить ракеты-перехватчики Hawk у Тайваня и отправить их на Украину. Что ж, кажется, угроза Тайваню совсем не так серьёзна, как мы думали. Поэтому мы забираем технику, которую уже продали тайваньцам, они отправляют её нам назад, и мы отправляем её на Украину. Это ничего не изменит. Они в любом случае уже устарели. У России противовоздушная оборона на высшем уровне, лучшая из всех, которые приходят мне на ум. Не бывает идеальной единой системы противовоздушной обороны. Что-то всегда просочится. Но в подавляющем большинстве случаев им удавалось сбивать Himars и любые другие ракеты. Ничего не изменится.

И мне кажется, отсюда разочарование, которое мы наблюдали у господина Зеленского. Он был разъярён, зол, обескуражен. Он думал, что его примут с распростёртыми объятьями, что мы буквально расширим для него свой ядерный зонтик, взяв его в НАТО. Хотя лично я совершенно не верю в идею расширения ядерного сдерживания, но, тем не менее, многие люди считают, что оно всё ещё имеет смысл. Он не получил желаемого. Он зол, он в ярости, потери внутри страны ужасны. По-настоящему, только американская наличность поддерживает это украинское государство. Оно на искусственном жизнеобеспечении. И гуманно было бы положить этому конец и начать переговоры. Но этого не произойдёт.

Дата выхода в эфир: 24 июля 2023 года.