Junge Welt: западные спонсоры требуют от Украины жертвовать людьми, а не натовской техникой

В противостоянии России и Украины сложился «кровавый пат», пишет Junge Welt. У ВСУ не получается добиться существенных успехов в контрнаступлении. К тому же они терпят большие потери в западной технике. И спонсоры в США уже высказывают по этому поводу недовольство, требуя от Киева делать большую ставку на «человеческий фактор», то есть по сути жертвовать солдатами, а не дорогими натовскими боевыми системами, поясняет автор статьи Райнхард Лаутербах.

C начала украинского контрнаступления прошло семь недель, и сейчас на поле боя сложился «кровавый пат», пишет Junge Welt. Существенных успехов ВСУ добиться не удалось. Все так называемые «освобождённые» территории — это незаселённые регионы или участки, откуда гражданское население уже давно сбежало, рассказывает автор статьи Райнхард Лаутербах.

Независимо от того, насколько правдивы данные, которые предоставляет Киев, одно стало уже очевидным: украинские войска продвигаются гораздо медленнее, чем изначально предполагалось. И, по мнению западных экспертов, главная причина такого развития событий заключается в том, что русские смогли хорошо окапаться, а подступы к своим позициям прикрыли большими минными полями.

К тому же ВСУ несут большие потери в натовской военной технике, продолжает издание. В основном русские уничтожают её с помощью беспилотников «Ланцет», которые производятся в самой России. Стоимость одной модели относительно низкая, €35 тыс., а это гораздо меньше, чем цена тех танков и позиций РЛС, против которых используются «ланцеты». К тому же, по заявлениям разработчиков, третье поколение дронов будет обходиться без спутниковой навигации и, соответственно, станет неуязвимым к средствам радиоэлектронной борьбы.

На фоне больших потерь в натовской военной технике «западные спонсоры Украины» выражают всё большее недовольство, рассказывает Лаутербах. В американских СМИ уже звучат анонимные призывы к Киеву делать большую ставку «на человеческий фактор», то есть, другими словами, больше жертвовать своими солдатами, а не дорогими боевыми системами. Но ВСУ не хватает обученных офицеров, которые были бы способны вести так называемый общевойсковой бой по стандартам НАТО. К тому же действия между различными подразделениями не скоординированы.

В качестве примера Лаутербах рассказал об одном эпизоде, когда из-за логистических трудностей назначенное на ночь наступление пришлось отложить до светлого времени суток. Но артиллерию об этом не проинформировали, и она начала обстрел в середине ночи, предупредив таким образом российских солдат. В результате в ходе дневного наступления украинцы понесли большие потери. Западные эксперты также жалуются на то, что обучение украинских солдат использованию западной военной техники было слишком коротким, поэтому в пылу сражения они постоянно совершают фатальные ошибки.

И в этой ситуации «западным спонсорам» ничего умнее, кроме как поставлять ещё больше оружия на фронт, в голову не приходит. США недавно согласовали отправку на Украину боеприпасов на $1,35 млрд, а ЕС собирается в ближайшие пять лет потратить на военную помощь Киеву дополнительные €25 млрд. «Ведь, с точки зрения США, а также ЕС, один вариант, по-видимому, исключён, а именно прекращение затянувшихся боевых действий, которые так и не привели ни к какому исходу», — заключает Лаутербах.