Der Spiegel: Писториус обещает потратить €20 млрд на восполнение дефицита боеприпасов в Германии

Министр обороны Германии обещает выделить до 2031 года более €20 млрд на закупку боеприпасов, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Нехватка артиллерийских снарядов в бундесвере сохраняется на протяжении многих лет, причём ответственное ведомство не озадачилось закупками даже после начала российской спецоперации на Украине. Соответственно, пока Германия не может предложить Киеву большого количества боеприпасов, однако Борис Писториус намерен исправить ситуацию в ближайшие годы.

Нехватка артиллерийских боеприпасов в бундесвере остаётся нормой на протяжении многих лет, пишет немецкий журнал Der Spiegel. На данный момент в войсках имеется значительное количество исправных артиллерийских систем типа Гаубица-2000, 14 из которых в этом году уже были переданы Украине.

Однако снарядов настолько мало, что артиллеристов в тылу редко допускают к тренировкам с боевыми снарядами, — например, когда к ним заезжает министр или госсекретарь. В остальных случаях солдатам приходится обходиться тренировочными боеприпасами, отмечает издание.

Долгое время эта пустота на складах боеприпасов не вызывала опасений у ответственных лиц в Министерстве обороны. После воссоединения Германии ещё одна сухопутная война в Центральной Европе считалась практически невозможной. Политики экономили на войсках, где только могли. Этот принцип получил название «дивиденды мира». Однако после начала спецоперации России на Украине беспечность последних десятилетий обернулась проблемой: если бы запасы боеприпасов пополнялись лучше, правительство Германии могло бы предложить Украине значительно больше артиллерийских боеприпасов, в которых она так остро нуждается, пишет немецкий журнал.

Именно поэтому федеральный министр обороны Борис Писториус и руководители германской оружейной промышленности работают над тем, чтобы изменить ситуацию с закупками боеприпасов. «Без боеприпасов самые современные системы вооружений бесполезны, даже если они стоят во дворе, готовые к применению», — заявил министр обороны в интервью Der Spiegel. Именно поэтому устойчивая закупка снарядов является его «главным приоритетом», сказал Писториус: «К 2031 году мы должны и хотим инвестировать в боеприпасы более €20 млрд».

Недавно правительство Германии само невольно сделало достоянием гласности то, насколько драматична ситуация. В течение нескольких месяцев после начала российской спецоперации на Украине Берлин пытался сохранить в тайне точное количество имеющихся артиллерийских снарядов. Даже парламентарии избегали говорить об этом, мотивируя это тем, что разглашение информации поставит под угрозу благополучие государства. Но вот несколько недель назад Министерство финансов в конфиденциальном сообщении Бундестагу указало, что на данный момент в войсках имеется всего около 20 тыс. 155-миллиметровых снарядов.

Эта цифра была равносильна клятвенному откровению, и статья Der Spiegel на соответствующую тему, по утверждению самого издания, вызвала немалый ажиотаж в мире. В соответствии с требованиями НАТО, бундесвер должен располагать боеприпасами, которых артиллеристам хватит на 30 дней интенсивного боя. Для этого им необходимо не менее 230 тыс. снарядов. Официально эта норма действует только до 2031 года, но тем не менее натовские стратеги были шокированы тем, насколько истощены немецкие запасы.

Причин нехватки много, пишет немецкий журнал. В последние годы, например, бундесвер заказывал новые боеприпасы только небольшими партиями, несмотря на возвращение к национальной обороне после присоединения Крыма к России в 2014 году. Большим приоритетом пользовались зарубежные миссии, например в Афганистане. В связи с этим существующие контракты с такими производителями оружия, как Rheinmetall и Diehl, не использовались в полной мере. Управление закупок заказывало лишь несколько тысяч новых гранат, когда появлялись деньги. В то же время было закрыто несколько складов, поскольку их эксплуатация представлялась слишком дорогой.

Но даже после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года закупки снарядов не были начаты. На совещании с закупщиками в министерстве, состоявшемся через несколько дней после вступления российских войск на территорию Украины, руководители оружейных компаний предупредили, что им необходимо быстро узнать, сколько боеприпасов потребуется войскам, прежде чем наращивать производство. Но тогдашний министр Кристина Ламбрехт оставила решение этой проблемы на усмотрение своего неповоротливого аппарата. Однако без приказов сверху этот аппарат обычно работает строго по правилам — то есть, в темпе улитки, подчёркивает Der Spiegel.

Тем не менее в конце тоннеля есть хоть какой-то проблеск надежды. В июне, спустя почти 16 месяцев после начала спецоперации на Украине, Бундестаг одобрил несколько рамочных контрактов на миллиарды долларов на поставку артиллерийских и танковых боеприпасов как бундесверу, так и украинским вооружённым силам. Первые пакеты по 20 тыс. снарядов были объявлены на этот и следующий год. «Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и будем реализовывать ещё больше проектов», — пояснил Писториус. Всего, по его словам, в этом году на боеприпасы планируется потратить €1 млрд.

Однако до достижения квоты в 230 тыс. снарядов ещё далеко, что сейчас является проблемой, прежде всего, для украинских солдат, продолжает издание. Их запасы опустошаются, в том числе и потому, что Германия не может поставлять такое же количество снарядов, какое выпускается на поле боя. «Украинцам нужно около миллиона», — считает Армин Паппергер, генеральный директор дюссельдорфского производителя вооружений Rheinmetall.

60-летний руководитель досадует на неудачи прошлого, но теперь хочет заглянуть в будущее. «Мы хотим переломить ситуацию уже в следующем году», — заявил он. Цель концерна — производить больше боеприпасов, чем потребляется на Украине. «Мы увеличим годовой объём производства до 600 тыс. единиц», — сообщил он. Это означает, что только его предприятие будет производить 60% необходимого количества боеприпасов.

Похоже, что между такими предпринимателями, как Паппбергер, и новым министром обороны существует хорошая связь, отмечает Der Spiegel. Компания Rheinmetall подписала с Министерством обороны рамочные соглашения на сумму €1,2 млрд, в основном на поставку боеприпасов калибра 155 мм. Первые поставки боевых и учебных боеприпасов на сумму €127 млн должны начаться в ближайшее время. В соответствии с соглашением компания также обязуется в случае кризиса перейти на максимальный объём производства.

Не только для выполнения этого пункта Rheinmetall намерен значительно расширить свои мощности. Помимо производства в Унтерлюсе (Нижняя Саксония), Rheinmetall располагает площадками в Южной Африке и Австралии. В прошлом году был приобретён испанский производитель, который только в следующем году должен поставить 300 тыс. единиц 155-миллиметровых боеприпасов. Снаряд, взрыватель и взрывчатка собираются там же. Нехватка квалифицированных рабочих здесь, видимо, не является проблемой. «Вы не представляете, сколько молодых людей обращается к нам, потому что они хотят сделать что-то для страны», — говорит Паппбергер.

Однако ещё большая трудность заключается в том, чтобы собрать порох для взрывного заряда, пишет немецкий журнал. Ещё недавно Паппергер хотел построить для него новый завод в Саксонии, и об этом уже писали местные газеты. Но теперь босс Rheinmetall говорит, что компания не будет реализовывать эти планы. Вместо этого, по его словам, они хотят расширить существующую площадку в Ашау-ам-Инн в Баварии, потому что так получится быстрее. Rheinmetall хочет потратить на это «солидную сумму, исчисляемую двузначными миллионами». На заводе планируется производить 7 тыс. тонн пороха в год.

Rheinmetall — не единственный производитель 155-миллиметровых боеприпасов, продолжает Der Spiegel. Оборонная компания Diehl также недавно подписала рамочное соглашение с правительством Германии. Нюрнбергская компания объединила свои усилия с норвежским производителем Nammo. Компания обещает поставлять бундесверу «высокоэффективные артиллерийские боеприпасы в долгосрочной перспективе».

Согласно рамочным соглашениям, обе компании будут поставлять боеприпасы бундесверу. Сколько из них затем будет поставлено на Украину, решают политики. Министр обороны Писториус обещает, что Украина также получит выгоду от новых боеприпасов. «Мы хотим работать вместе, чтобы храбро сражающиеся украинские солдаты получали боеприпасы, необходимые им для защиты и освобождения своей страны», — заявил Писториус. Глава Rheinmetall Паппергер объявил о производстве в три смены, причём производство пороха должно продолжаться 24 часа в сутки семь дней в неделю. «С нашей стороны не должно быть промаха, — говорит Паппергер, — чтобы Украина получила достаточное количество поставок».