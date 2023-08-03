Корреспондент: у ВСУ нет ни графиков, ни дедлайнов — Киев пожаловался на трудности наступления

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у украинского контрнаступления нет никаких графиков или дедлайнов. Как передаёт «Корреспондент», Данилов добавил, что продвижение на фронте осложняется плотной заминированностью земель.

У украинского контрнаступления нет никаких графиков или дедлайнов, а продвижение на фронте — сложное на фоне плотной заминированности земель противником. Как передаёт «Корреспондент», об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Комментируя публикации, появляющиеся в западных медиа о медленном контрнаступлении ВСУ, Данилов подчеркнул, что никто не может устанавливать для Украины никаких дедлайнов и никакого графика наступления не существует.

Он добавил, что об этом обычно любят рассказывать люди, не понимающие, что такое война.

«Нам никто дедлайн, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых. Во-вторых, никакого графика не существует. В-третьих, когда начинаются такие разговоры, имеем в виду, что это рассказывают люди, которые не понимают, что такое война.

Есть военные действия, они сложны, трудны. Командир решает, каким образом ему действовать на том или ином направлении с учётом общей задачи, которая ставится», — сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что россияне хорошо подготовились к наступлению ВСУ.

«Враг очень мощно подготовился, огромное количество территорий заминировано. Количество мин, имеющихся на территории, которую нужно преодолеть нашим военным, просто безумно. В среднем 3-4-5 мин есть на одном квадратном метре», — сказал Данилов.