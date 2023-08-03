NYT: надежды Запада не оправдались — ВСУ отказываются от американской тактики ведения боя

Вооружённые силы Украины возвращаются к прежней тактике контрнаступления, так как американский метод ведения боевых действия не принёс ожидаемых результатов, сообщает The New York Times со ссылкой на собеседников в администрации США. По словам источников, украинцы, которые прошли подготовку на Западе, быстро увязли в российских минных полях под постоянным огнём артиллерии и боевых вертолётов. Сейчас они возвращаются к прежней тактике, которая ориентирована «на изматывании российских войск ударами артиллерии и ракет большой дальности».

Первые недели «долгожданного контрнаступления» Киева оказались для солдат ВСУ, которых подготовили и оснастили США и их союзники, тяжёлым испытанием: получившие современные американские вооружения подразделения, которые, как ранее сообщалось, должны были выступить в авангарде и обеспечить Украине решающий прорыв, быстро увязли в российских минных полях под постоянным огнём артиллерии и боевых вертолётов, пишет The New York Times.

Подразделения теряются в бою. Одно из них отложило ночную атаку до рассвета и потеряло преимущество. У другого дела обстояли так плохо, что командиры вообще отозвали его с поля боя, отмечает газета.

Как сообщает издание со ссылкой на американских чиновников и независимых аналитиков, теперь украинские бригады, прошедшие западную военную подготовку, пытаются переломить ситуацию на поле боя. Для этого украинское военное командование изменило тактику, сосредоточившись на «изматывании российских войск ударами артиллерии и ракет большой дальности» вместо того, чтобы под непрекращающимися обстрелами прорываться через минные поля. Войска перебрасываются на юг страны, при этом вторая волна подготовленных Западом сил предпринимает в основном мелкомасштабные атаки для прорыва российской обороны.

Первые результаты западной подготовки «оказались неоднозначными». Несмотря на то, что украинские войска отвоевали несколько сёл, до масштабных успехов им ещё далеко. Сложное обучение западным манёврам дало украинцам «слабое утешение» перед шквалом российской артиллерии.

Решение Украины изменить тактику является «чётким сигналом» того, что надежды НАТО на значительные успехи ВСУ, прошедших западную подготовку, получивших современное оружие и свежие партии боеприпасов, так и не оправдались — во всяком случае, пока, отмечается в материале американской газеты.

Кроме того, тактические метаморфозы со стороны Киева вызывают серьёзные вопросы о качестве западной подготовки, и о том, действительно ли потраченные на ВСУ десятки миллиардов долларов — включая $44 млрд, выделенные администрацией Байдена — позволили превратить их в боевую силу, соответствующую стандартам Североатлантического альянса.

«Само по себе контрнаступление ещё не провалилось; это (этот процесс. — ИноТВ) растянется на несколько месяцев до осени, — отмечает Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за Международный Мир, который недавно посетил линию фронта. — Возможно, проблема заключалась в предположении, что за несколько месяцев подготовки украинские подразделения можно было бы преобразовать для ведения боевых действий так, чтобы они смогли бы сражаться как американские войска, возглавляя атаку против хорошо подготовленной российской обороны, вместо того чтобы помогать украинцам сражаться наилучшим из известных им способов».

Чиновники администрации Байдена надеялись, что девять обученных на Западе бригад, насчитывающих около 36 тыс. военнослужащих, продемонстрируют, что американский способ ведения войны превосходит российский подход. В российских войсках структура командования жёстко централизована, а американцы научили украинцев давать старшим солдатам возможность быстро принимать решения на поле боя и применять тактику общевойскового боя — синхронные атаки пехоты, бронетехники и артиллерии.

Однако бригады, прошедшие подготовку на Западе, обучались основам ведения общевойскового боя лишь в течение четырёх — шести недель. Кроме того, как сообщают американские чиновники и аналитики, недавно посещавшие линию фронта и беседовавшие с украинскими солдатами и командирами, в начале контрнаступления в июне подразделения допустили несколько ошибок, отбросивших их назад.

Некоторые подразделения не смогли пройти по расчищенным путям и наткнулись на мины. Когда подразделение откладывало ночную атаку, прикрывающий его артиллерийский огонь продолжался по расписанию, предупреждая российских военных.

По данным европейских и американских чиновников, за первые две недели контрнаступления Украина потеряла до 20% процентов вооружений. Были уничтожены или повреждены и некоторые «грозные» западные боевые машины — танки и бронетранспортёры, на которые так рассчитывали украинцы в ходе контрнаступления.

Аналитики сомневаются в том, что вторая волна подготовленных Западом сил, опирающаяся на атаки более мелких подразделений, сможет позволить украинским войскам прорвать российскую оборону.