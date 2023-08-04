Hill: внешней политике США не хватает логики — американцы должны смириться с тем, что они не всесильны

В настоящий момент США наращивают силы в Европе, оказывают военную помощь Украине, отправляют корабли в Персидский залив, рассматривают возможность заключения грандиозной сделки с Саудовской Аравией, а также расширяют своё присутствие в Азии для противодействия Китаю, пишет The Hill. Всё это заставляет задуматься о том, руководствуется ли Вашингтон какой-либо стратегической логикой в своей внешней политике. Как утверждает издание, ресурсы и мощь США во «всё более многополярном мире» ограничены и американцам необходимо с этим смириться.

Есть ли во внешней политике США разумная стратегическая логика? Или, скорее, дело обстоит так, как сказал экс-премьер-министр Великобритании Гарольд Макмиллан в 1957 году, когда его спросили, что будет определять его внешнюю политику. «События, дорогой мальчик, события», — ответил он тогда, передаёт The Hill.

Современная реальность такова: США наращивают силы в Европе, планируют предоставить Украине долгосрочные обязательства в области безопасности, отправляют больше кораблей и морских пехотинцев в Персидский залив. В это же время Байден продвигает грандиозную сделку в области безопасности с Саудовской Аравией в качестве вознаграждения за нормализацию отношений с Израилем, и всё это по мере того, как Вашингтон расширяет своё присутствие и альянсы в Азии для противостояния Китаю, отмечает издание.

Многие думают, что национальная стратегия США заключается в том, чтобы быть «всем, везде и сразу». Стратегия — это постановка целей и приведение средств в соответствие с ними для их достижения. Однако в случае с США стратегия — это то, что они предпочитают не делать, констатирует автор статьи.

В октябре прошлого года Белый дом опубликовал свою Стратегию национальной безопасности. Главной проблемой, стоящей перед США, Вашингтон в ней назвал «конкуренцию между крупными державами». В документе утверждается, что Россия «представляет непосредственную угрозу», что подчёркивает конфликт на Украине. Китай при этом характеризуется как уникальный, «важнейший вызов», поскольку он является «единственным конкурентом, имеющим как намерение изменить международный порядок, так и всё большую экономическую, военную и технологическую мощь для достижения этой цели».

В Стратегии национальной безопасности отмечается, что глобальные проблемы, такие как изменение климата, пандемии, отсутствие продовольственной безопасности и нехватка энергии, являются равнозначными вызовами, требующими глобального сотрудничества. Однако документ не объясняет, как может складываться такое сотрудничество, если США конкурируют с такой крупной державой, как Китай, крупнейшим в мире производителем парниковых газов.

Можно предположить, что постоянно повторяемый Байденом тезис о том, что проблемой нашего времени является соперничество между демократиями и автократиями, помогает объяснить причину расширения присутствия США в Европе и на Ближнем Востоке. Однако трудно представить себе, где США возьмут ресурсы для реализации такого подхода.

«Справедливости ради, всякое случается, и непредсказуемые события могут потребовать незамедлительного внимания и ресурсов. Срочное часто вытесняет важное», — утверждает издание.

Тем не менее, как утверждает издание, реализм в отношении последствий политического выбора для стратегических приоритетов — это первый шаг к состоятельной внешней политике. В случае с конфликтом на Украине безотлагательность стоила США $76 млрд на военную помощь, обучение и экономическую поддержку Киева, а также 20 тыс. военнослужащих, дислоцированных в Европе с начала конфликта.

Всё чаще возникают опасения по поводу нехватки боеприпасов и систем вооружения не только для Украины, но и для самих США, что поднимает вопросы об американской оборонно-промышленной базе. Между тем на фоне нарастания напряжённости в отношениях между Китаем и Тайванем США до сих пор не предоставили Тайбэю большую часть закупленного им оружия на сумму более $19 млрд. Чувство безотлагательности тайваньского вопроса побудило Байдена обратиться к конгрессу с просьбой профинансировать закупку вооружений для Тайваня в рамках запроса дополнительных бюджетных средств для Украины.

Несмотря на то что американцы устали от бесконечных войн, присутствие США на Ближнем Востоке, похоже, увеличивается. В прошлом месяце на фоне обострения «танкерных войн» с Ираном Байден направил в Персидский залив ещё три военных корабля и 2000 морских пехотинцев.

В то же время Байден рассматривает возможность заключения сделки с Саудовской Аравией, в рамках которой США предоставили бы ей более обширные гарантии безопасности, современное оружие и оказали бы помощь с ядерной программой в обмен на нормализацию отношений королевства с Израилем. Такое соглашение стало бы «огромной политической победой» для Байдена, начинающего свою президентскую кампанию, и большим достижением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Но, как отмечает издание, саудиты не пользуются популярностью на Капитолийском холме. А сотни тысяч израильтян вышли на улицы в знак протеста против усилий Нетаньяху по «превращению израильской демократии в нелиберальное, более авторитарное государство». Одобрение конгрессом сделки с Саудовской Аравией будет проблематичным. По иронии судьбы неофициальное саудовско-израильское сотрудничество в области разведки, обороны и экономики расширялось в течение последнего десятилетия — без каких-либо дополнительных усилий со стороны США.

Суть всего этого в том, что ресурсы и обязательства США ограничены и теоретически именно противодействие Китаю является главным приоритетом американцев. Расходы США на оборону приближаются к $1 трлн в год в условиях постоянно растущего бюджетного дефицита, подчёркивает автор статьи.

Тем не менее многие в конгрессе обеспокоены тем, что США недостаточно инвестируют в оборону Тихоокеанского региона, чего требует Стратегия национальной безопасности. Один из немногих моментов, по которому, по-видимому, существует консенсус между демократами и республиканцами, заключается в том, что США необходимо активизировать усилия по противодействию Китаю.

«Но сколько войн могут одновременно вести США?» — задаётся вопросом автор статьи. Конфликт на Украине не имеет признаков скорого окончания, а поддержка Киева со стороны США продолжает расти. Нельзя также сбрасывать со счетов возможность перерастания напряжённости в отношениях с Ираном в конфликт. А новые обязательства по обеспечению безопасности перед Саудовской Аравией могут ввергнуть США в «неожиданную неразбериху». Кроме того, растёт обеспокоенность по поводу того, что Китай может применить силу для воссоединения с Тайванем когда-то в этом десятилетии.

Всё это в совокупности указывает на то, что США должны смириться с ограниченностью американской мощи в «раздробленном, всё более многополярном мире». США необходимо «пересмотреть свою роль в области безопасности». Их союзники и партнёры должны взять на себя «значительную часть бремени». Большая часть Европы постоянно не дотягивает до целевых показателей расходов НАТО на оборону, по-прежнему ориентируясь на американцев. Стратегия США в Азии должна учитывать то, насколько американцы могут рассчитывать на помощь своих союзников и партнёров. Потому что стратегия без ресурсов — «просто иллюзия», пишет The Hill.