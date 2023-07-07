Обозреватель AC: Дядя Сэм больше не может позволить себе финансировать десятки бездельников-союзников

В отношениях с Европой США должны заниматься не разделением бремени, а его перекладыванием на союзные страны, считает обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу. По мнению автора, Вашингтон больше не может позволить себе финансово поддерживать десятки бездельников-союзников, которые считают, что их безопасность — это обязанность Америки.

Вашингтон — это отдельный мир, и конфликт, который Соединённые Штаты якобы не ведут, навис над «имперским городом», пишет в своей статье для The American Conservative старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу.



Как отмечает автор, американцы воображают, что у них мир, но администрация президента США Джо Байдена при поддержке большинства представителей вашингтонской внешнеполитической элиты ведёт на Украине опосредованный конфликт против России.



Точную информацию о конфликте в американской столице трудно получить, сетует автор.



Идеология торжествует, превращая Вашингтон в пузырь, в котором никто не должен сомневаться в окончательной победе Киева. Даже средства массовой информации послушно продвигают линию правительства США. Тем не менее последнее наступление Украины, похоже, стоило ей огромного количества людей и техники, а территориальный результат оказался незначительным.



«Что если Киев, а не Москва приближается к поражению?» — задаётся вопросом автор.



Как напоминает Бэндоу, Запад создал условия для украинского конфликта. Америка и Европа преуспели в ханжестве, избегая при этом ответственности за свои действия. Увы, в этом нет ничего нового. Три десятилетия назад Мадлен Олбрайт, выступая от имени Запада, заявила, что «мы», имея в виду самодовольное и высокомерное руководство Америки, решаем, «стоят» ли сотни тысяч мёртвых иностранцев своей цены.



Украинская трагедия ничем не отличается. Вопреки колоссальной пропаганде союзников этот конфликт не имеет ничего общего ни с автократией, ни с демократией, ни с агрессией. США и Запад регулярно, даже с энтузиазмом, поддерживают кровавые диктатуры, когда им это выгодно. Например, союзники продолжают вооружать саудовскую монархию, одно из самых тиранических государств мира, и поддерживать её ужасающую войну против Йемена, которая унесла гораздо больше гражданских жизней, чем «украинская заваруха». Для западных чиновников продажа оружия важнее жизней арабов, подчёркивает автор.



Россия построила огромные укрепления, и до сих пор украинским силам не удавалось даже достичь основных линий обороны, не говоря уже о том, чтобы проникнуть через них. Несмотря на санкции, правительство Путина сохраняет преимущество в материально-техническом обеспечении и производстве, особенно боеприпасов. Более того, поставки оружия союзниками не повлияли на существенное преимущество Москвы на поле боя в авиации, ракетах и беспилотниках.



Правительство Зеленского стремится вернуть утраченные территории. К сожалению, желание Киева, похоже, значительно превышает его возможности, считает автор.



«Серьёзное продвижение Украины или убедительный политический сдвиг России в сторону мира остаются возможными, но выглядят всё более маловероятными», — подчёркивает Бэндоу.



Вашингтон должен определять свою политику, исходя из американских интересов. Незавершённый конфликт, который неуклонно становится всё более запутанным, против ядерной державы, у которой на карту поставлено гораздо больше, — плохая сделка для американского народа, уверен автор. По его мнению, администрация Байдена должна серьёзно обсудить с Москвой прекращение конфликта и построение стабильной структуры безопасности.



Что касается Европы, то США должны заниматься не разделением бремени, а перекладыванием его на других.



«Европейскому континенту давно пора взять на себя инициативу по своей собственной защите. Даже сейчас, когда Москва воспринимается как серьёзная угроза безопасности, европейцы признают наличие у них опасений, что их дальнейшие действия могут побудить Америку уйти. Таким образом, Вашингтону необходимо начать уходить, чтобы заставить союзные правительства взять на себя собственную оборону. Дядя Сэм больше не может позволить себе финансово поддерживать десятки бездельников-союзников, которые считают, что их безопасность — это обязанность Америки», — считает обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу.