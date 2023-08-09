Judging Freedom: НАТО и Украина не были подготовлены к войне из-за провала американской разведки

21:47
Самсонова вышла в третий круг турнира в Монреале
Россиянка Людмила Самсонова оформила выход в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале.
21:37
«Динамо» обыгрывает «Краснодар» после первого тайма матча Кубка России
Московское «Динамо» обыгрывает «Краснодар» в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу.
21:34
Алаудинов заявил, что ВСУ лишились более 30% западной техники
Российские войска уничтожили более 30% техники, которую Запад отправлял Украине. Также ВСУ потеряли самые подготовленные кадры.
21:32
«Краснодар» забил мяч и не реализовал пенальти за пять минут матча Кубка России с «Динамо»
«Краснодар» не смог сравнять счёт в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу с московским «Динамо».
21:25
«Динамо» забило два мяча «Краснодару» за пять минут в Кубке России
Московское «Динамо» забило второй мяч в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу с «Краснодаром».
21:25
МВД России объявило в уголовный розыск бывшего главу Минобороны Украины Загороднюка
Министерство внутренних дел России объявило в розыск по уголовной статье бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка.
21:23
Международный день народов мира отметили в краеведческом музее Евпатории
Экскурсию к Международному дню коренных народов мира провели в Евпаторийском краеведческом музее в связи с праздником.
21:22
Жители Петрозаводска отметили Международный день коренных народов мира массовым хороводом
Флешмоб «Карельская крууга» прошёл на Онежской набережной в Петрозаводске в честь Международного дня коренных народов мира. В массовом хороводе участвовали порядка 300 человек.
21:20
Губернатор Камчатского края поздравил жителей с Международным днём коренных народов мира
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов выступил с поздравлением жителей региона по поводу Международного дня коренных народов мира.
21:18
Гол Фомина с пенальти вывел «Динамо» вперёд в матче Кубка России с «Краснодаром»
Московское «Динамо» повело в счёте в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу с «Краснодаром».
21:18
В Нижегородской области более 116 тысяч семей получили региональный маткапитал с 2011 года
В Нижегородской области свыше 116 тыс. семей получили региональный материнский капитал с 2011 года, заявили в областном Минсоцполитики.
21:08
В конгрессе заявили, что семья Байдена получала деньги из разных стран, в том числе России
Семья Джо Байдена во время его работы вице-президентом США получала «миллионы долларов зарубежного финансирования» из России, Казахстана и с Украины, утверждается в меморандуме комитета по надзору и подотчётности палаты представителей, председателем которого является Джеймс Комер.
21:08
В Ленобласти создадут новый образовательный кластер в 2024 году
В Ленинградской области появится новый образовательный кластер на базе Государственного института экономики, финансов, права и технологий по направлению «Искусство и креативная индустрия». Его планируют открыть в 2024 году.
21:01
Чемпион мира и Европы Иньеста перешёл в ФК «Эмирейтс»
Испанский полузащитник Андрес Иньеста стал футболистом «Эмирейтс».
20:59
В Петербурге открыли памятник Петру Ольденбургскому
На Литейном проспекте у здания Мариинской больницы в Санкт-Петербурге открыли памятник Петру Ольденбургскому.
20:54
Петербургская прокуратура проверит пляжи из-за гибели людей на водоёмах
Прокуратура Санкт-Петербурга проверит водоёмы, прежде всего те, где официально не разрешено купаться.
20:53
После взрыва в Сергиевом Посаде восемь человек числятся без вести пропавшими
В Сергиевом Посаде после взрыва на территории завода пострадали 60 человек, восемь пропали без вести, под завалами погибшие пока не найдены, заявил глава округа Дмитрий Акулов.
20:48
Вакцинация от гриппа начнётся в Челябинской области в августе
В Челябинской области рассказали о сроках прививочной кампании против гриппа.
20:44
Воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины
В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ. Также сирены тревоги работают в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Николаевской областях Украины, а также в других регионах страны.
20:44
Хоккейный свитер Овечкина продан на аукционе за 2,1 млн рублей
Хоккейный свитер капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина продали на благотворительном аукционе за 2,1 млн рублей.
20:41
Экономист Кобяк прокомментировал ситуацию на российском кредитном рынке
Экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк высказался о ситуации на кредитном рынке России. Он отметил, что на данный момент ипотечное кредитование, например, не показывает такого бурного роста, как ранее.
20:41
Фомичёв проведёт поединок с Жангоразовым на турнире TOP DOG 23
Олег Фомичёв сойдётся в поединке с Исламом Жангоразовым на турнире по кулачным боям TOP DOG 23.
20:36
Военный эксперт Хаузен усомнился в успехе контрнаступления ВСУ из-за высоких потерь
Линии заграждения ВС России сейчас непреодолимы для украинских военных, а запасы западной военной техники быстро тают, что не внушает оптимизма в отношении контрнаступления ВСУ.
20:36
В музее Ноябрьска отметили Международный день коренных народов мира
Музейный ресурсный центр в Ноябрьске организовал мероприятия, посвящённые Международному дню коренных народов мира.
20:34
Валиева о тренировочном центре Тутберидзе: это правда настоящий дворец
Фигуристка Камила Валиева оценила новый Центр фигурного катания Этери Тутберидзе.
20:30
Власти Хакасии поздравили жителей региона с Международным днём коренных народов мира
Министр национальной и территориальной политики Хакасии Лев Сафьянов поздравил жителей региона с Международным днём коренных народов мира.
20:28
Аналитик Суверов: отказ ЦБ от покупки валюты направлен на стабилизацию курса рубля
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в беседе с RT рассказал, чем вызвано решение ЦБ России не покупать до конца года иностранную валюту в рамках бюджетного правила.
20:28
Гол Сергеева помог «Зениту» обыграть «Крылья Советов» в матче Кубка России
«Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2023/24.
20:28
ЦСКА уступил «Факелу» в матче Кубка России по футболу
Московский ЦСКА потерпел поражение от воронежского «Факела» в матче второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу.
20:26
«Динамо» назвало стартовый состав на матч Кубка России с «Краснодаром»
Московское «Динамо» и «Краснодар» опубликовали стартовые составы на матч второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу.
20:24
ФАС усиливает контроль за торговыми сетями в российских регионах
Федеральная антимонопольная служба после анализа данных о долях продовольственных ретейлеров приняла решение усилить контроль за торговыми сетями в регионах.
20:11
Генерал в отставке Кривонос: некомпетентность Зеленского привела к большим потерям ВСУ
Дилетантизм украинского президента Владимира Зеленского привёл к огромным потерям в рядах армии страны и оттоку граждан, заявил в эфире «Прямого» генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
20:10
Исследование: 17% россиян не пользуются услугами такси
Согласно новому исследованию, 28% россиян не очень любят пользоваться такси и ездят, если только очень сильно опаздывают. По словам 17% респондентов, они берут такси, если нужно добраться до аэропорта или вокзала с тяжёлыми сумками.
20:10
Женская сборная России по гандболу завоевала золотые медали Игр стран СНГ
Женская сборная России по гандболу выиграла золотые медали II Игр стран СНГ в Белоруссии.
20:02
Гол Роналду помог «Аль-Насру» выйти в финал Кубка арабских чемпионов
Саудовский «Аль-Наср» победил иракскую «Аль-Шорту» в полуфинале Кубка арабских чемпионов.
19:59
Рублёв проиграл Макдональду во втором круге турнира в Торонто
Российский теннисист Андрей Рублёв завершил своё выступление на турнире в Торонто.
19:58
Путин и президент Узбекистана обсудили развитие отношений двух стран
Российский президент Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора обсудили развитие отношений двух стран.
19:52
Власти Казахстана приостановили работу домена yandex.kz
Казахстан с 9 августа решил приостановить работу доменного имени «Яндекса» за размещение сайта на иностранных серверах.
19:46
Тарасова и Скобликова получат специальные награды Минспорта России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова и шестикратная олимпийская чемпионка конькобежка Лидия Скобликова получат специальные награды Министерства спорта России.
19:45
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Запорожье
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Запорожье. После него там была объявлена воздушная тревога. В частности, об этом пишет «СТРАНА.ua».
19:42
Пожар на вещевом складе в Георгиевске потушен
Пожар на вещевом складе в городе Георгиевске Ставропольского края потушен, никто не пострадал.
19:40
Режиссёр Вилькин рассказал о работе с Верой Васильевой
Худрук московского театрального центра «Вишнёвый сад», режиссёр Александр Вилькин поделился воспоминаниями о работе с актрисой Верой Васильевой.
19:35
Эндокринолог Иванова рекомендовала соблюдать строгую диету после кесарева сечения
Врач-эндокринолог, специалист по питанию Виктория Иванова рассказала, как питаться после кесарева сечения. По её словам, важно соблюдать строгую диету.
19:34
Украинские власти предложили жителям Купянского района Харьковской области эвакуироваться
Украинские власти предложили жителям Купянского района Харьковской области эвакуироваться, сообщает «СТРАНА.ua».
19:30
Суд Ульяновска арестовал обвиняемого во взятке бывшего мэра Димитровграда Большакова
Ленинский районный суд Ульяновска постановил арестовать на два месяца обвиняемого во взятке бывшего мэра Димитровграда Андрея Большакова.
19:30
Диетолог Мансурова: для полноценного заваривания чая требуется не более семи минут
Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, что для полноценного заваривания чая нужно пять — семь минут, для остальных вариантов напитка — немного меньше времени.
19:28
Шахматистки Горячкина и Шувалова сыграли вничью в первых партиях 1/8 финала Кубка мира
Россиянка Александра Горячкина сыграла вничью с Нино Бациашвили в первой партии 1/8 финала Кубка мира по шахматам среди женщин в Баку.
19:28
Совбез Турции призвал возобновить мирные переговоры по Украине
Совет национальной безопасности Турции в рамках заседания обсудил украинский конфликт и призвал Москву и Киев возобновить переговорный процесс.
19:26
Bild: Украину придётся готовить к наступлению России при отсутствии успеха на поле боя
Журналист Bild Пауль Ронцхаймер считает, что если российские войска успешно отразят все атаки украинской армии, то, «возможно, придётся подготовить украинцев к контрнаступлению русских».
19:19
Глава Белгородской области Гладков: на подлёте к городу Шебекино сбита воздушная цель
Над Шебекинским городским округом в Белгородской области сработала система ПВО, сбита воздушная цель на подлёте к городу.