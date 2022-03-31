Le Figaro: во Франции уволят главу военной разведки, «проспавшего» российскую операцию на Украине

Начальник французской военной разведки генерал Эрик Видо покинет свой пост, поскольку его ведомство не смогло получить достаточно информации о намерениях России начать военную операцию на Украине, сообщает Le Figaro. В то время как американские спецслужбы в начале года предупреждали о неминуемом вводе российских войск в соседнюю страну, их французские коллеги полагали, что у России есть другие варианты действий, напоминает издание.

Начальник французской военной разведки генерал Эрик Видо покинет свой пост из-за недостаточной информированности о возможности ввода российских войск на Украину, сообщает Le Figaro со ссылкой на информированные источники.

Согласно источнику в военных кругах, Дирекция военной разведки была объектом пристального внимания штаба армий с момента начала военной операции России на Украине. При этом информированное лицо подчёркивает, что задача дирекции — «заниматься военной разведкой в отношении действий, а не намерений». К примеру, в докладах ведомства говорилось, что у России есть средства для начала операции на Украине, и это оказалось правдой.

По словам другого источника, который также пожелал остаться неназванным, слухи об уходе начальника военной разведки в армии ходили уже несколько дней. Но предполагалось, что ему доверят другую должность, чего в итоге не произошло.

Как напоминает издание, генерал Видо был переведён на эту должность прошлым летом из Командования специальных операций, однако его назначение стало результатом игры «займи свободный стул», наделавшей много шума в военном сообществе.

В начале марта, вскоре после начала российской спецоперации на Украине, начальник штаба Вооружённых сил генерал Тьерри Бурхар признал расхождения во французском и англо-американском анализе ситуации по вопросу о возможном введении российских войск на Украину. «Американцы говорили, что русские собираются атаковать, они были правы. Наши службы, напротив, полагали, что захват Украины будет иметь чудовищную цену и что у русских есть другие варианты», чтобы свергнуть президента Владимира Зеленского, признал он.