Украина пожалеет о применении кассетных боеприпасов, которые будут калечить людей и после окончания конфликта. Как пишет Foreign Policy, Киеву стоит посмотреть на страны Юго-Восточной Азии, которые пострадали от американских кассетных бомб. Ежегодно от неразорвавшихся боеприпасов там получают ранения десятки людей, и Украину ждёт та же участь.

В июле администрация Байдена решила отправить Киеву кассетные бомбы. Как пишет Foreign Policy, 15 лет назад множество стран по всему миру приняли решение никогда больше не использовать этот вид вооружений, поскольку каждая такая бомба выбрасывает и беспорядочным образом рассеивает на большой территории множество суббоеприпасов, которые могут нести серьёзную угрозу для мирного населения на протяжении нескольких десятилетий. Ни Украина, ни Соединённые Штаты тогда не подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам, и многие союзники Вашингтона, включая Канаду, Германию и Великобританию, встретили такое решение с заметной тревогой.

Как отмечает издание, лидеры стран, которые до сих пор пытаются справиться с последствиями применения кассетных бомб на своих территориях, решили, что они обязаны высказаться. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен призвал президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского не применять это оружие, «потому что настоящими жертвами станут украинцы». Между тем Министерство иностранных дел Лаоса назвало Лаос «главной жертвой кассетных боеприпасов в мире». Оно подчеркнуло это в своём заявлении, в котором не были упомянуты ни Киев, ни Вашингтон, но в котором оно выразило «глубокую тревогу» в связи с возможным применением этого вида оружия. Даже бывшие послы Соединённых Штатов в обеих этих странах поддержали их беспокойство.

По мнению автора материала, Юго-Восточная Азия может преподать несколько уроков и поделиться своим печальным опытом. Она является одним из тех регионов, которые загрязнены минами и другими неразорвавшимися боеприпасами в наибольшей степени, и она уже несколько десятилетий пытается справиться с последствиями. Большинство этих мин и боеприпасов остаются там со времён войны во Вьетнаме и бомбовых кампаний Соединённых Штатов в Камбодже и Лаосе. Люди, живущие в этих странах, до сих пор сталкиваются со страшными последствиями тех конфликтов. Каждый год неразорвавшиеся боеприпасы — в том числе поражающие элементы кассетных бомб — убивают и калечат мирных граждан, делая территории этих стран небезопасными на много десятилетий вперёд.

Независимо от того, как Украина будет применять это оружие, «воздействие кассетных бомб будет долгосрочным, и оно затронет невинных граждан», как сказал Хенг Ратана, генеральный директор Камбоджийского центра противоминной деятельности — правительственного агентства, занимающегося обезвреживанием американских бомб, а также других неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся там со времён гражданской войны. Операции по очистке территорий идут в Камбодже уже более трёх десятилетий, и организация сообщила, что в 2023 году от неразорвавшихся боеприпасов уже пострадали 30 человек.

Активист Пхонгсават Манитсонг, защищающий права инвалидов, также непосредственным образом столкнулся с последствиями кассетных бомбардировок. В 2008 году он ослеп и потерял обе руки, когда его приятель дал ему неразорвавшийся суббоеприпас, думая, что это игрушка. Теперь Пхонгсават консультирует других людей, рассказывая, как справиться с последствиями таких же увечий — от преодоления страшных флешбэков до использования мобильного телефона. Многие жертвы неразорвавшихся боеприпасов сталкиваются с серьёзными трудностями в поиске работы.

«Украинцы должны понять, что очень многие люди получат увечья, — не только сейчас, но и после окончания конфликта», — предупредил Пхонгсават.

Тот факт, что кассетные бомбы, которые оставили глубокую рану на его собственной земле, снова будут применяться при поддержке Соединённых Штатов, вызывает у него глубокую тревогу.

«В Лаосе очень много инвалидов, которые не могут вести нормальную жизнь и которые нуждаются в помощи Соединённых Штатов, но они её не получают», — подчеркнул он.