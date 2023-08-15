Обозреватель NYP: в столице США становится невозможно жить из-за разгула преступности

За последнее десятилетие Вашингтон превратился из красивого, шумного и яркого мегаполиса в малопригодное для жизни место, где процветает насилие, пишет Исаак Шорр на страницах New York Post. Уровень преступности по всем направлениям нарастает настолько стремительно, что даже представители демократов, которые первоначально выступали за сокращение мер уголовной ответственности, теперь призывают привлечь к поддержанию порядка силы Национальной гвардии, отмечается в статье.

Столица «самой могущественной и процветающей страны, когда-либо украшавшей Землю», из-за стремительного роста преступности стала довольно неприятным и малопригодным для жизни местом, пишет в статье для New York Post обозреватель Исаак Шорр. За последнее десятилетие Вашингтон, округ Колумбия, превратился из красивого, шумного и наполненного жизнью мегаполиса в пугающий город, который зачастую напоминает мрачный Готэм из фильмов про Бэтмена, подчёркивается в статье.



Как свидетельствует статистика, если в период с 2013-го по 2019 год в округе Колумбия регистрировалось в среднем от 104 до 166 убийств в год, то за последующие три года их количество превысило две сотни. А в нынешнем году количество преступлений со смертельным исходом в этом округе уже превысит 250 случаев, сообщается в статье.



И речь идёт не только об убийствах: всплеск насилия сопровождается стремительным ростом преступности по всем направлениям. В частности, в американской столице уже побит новый рекорд после ошеломляющего количества угонов автомобилей, имевших место в прошлом году. При этом на фоне 606 угонов за прошлый год было произведено всего 80 арестов подозреваемых в этих преступлениях, отмечает автор.



Дальнейшие перспективы выглядят настолько мрачными, что даже член городского совета от Демократической партии Трейон Уайт, который первоначально выступал за сокращение мер уголовной ответственности по ряду серьёзных правонарушений, включая вооружённый угон автомобилей, теперь призывает Национальную гвардию вмешаться и помочь остановить насилие, говорится в статье.



«Я устал хоронить наших детей», — заявил Уайт на этой неделе, выступая перед журналистами. «Мы должны принять меры, чтобы восстановить контроль и защитить наших жителей», — также призвал политик.

При этом либеральная реакция на предыдущие вспышки насилия привела к тому, что поддерживать порядок становится всё труднее не только в столице, отмечает автор. В частности, Окленд в штате Калифорния имеет все шансы на то, чтобы зафиксировать в этом году удвоившееся количество нападений и утроившееся число автоугонов по сравнению с 2019 годом.



Представители местного отделения Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP) выступили с открытым письмом, возлагая вину на нынешние власти за такое прискорбное положение дел. «Люди массово уезжают из Окленда. Они боятся выходить из дома, чтобы просто пойти на работу, в магазин или на обед», — подчёркивается в письме.



«Провальное руководство, включая движение за отказ от финансирования полиции, нежелание нашего окружного прокурора предъявлять обвинения и привлекать к ответственности людей, которые совершают убийства и другие опасные серьёзные преступления, а также распространение антиполицейских призывов создали среду для расцвета преступности в Окленде», — также говорится в документе.



От аналогичных проблем вовсю страдает и Сан-Франциско, где также критикуют власти за неспособность справиться с «эпидемией преступности», говорится в статье. Хотя действующий мэр этого города Лондон Брид ещё в конце 2021 года выступала с заявлениями о том, что пришло время положить конец «правлению преступников, которые разрушают город», и призывала правоохранительные органы действовать более жёстко, чтобы сдержать рост насилия.



Как свидетельствуют опросы, жители Нью-Йорка также всерьёз обеспокоены аналогичной проблемой, хотя нынешний мэр города Эрик Адамс обещал искоренить преступность. Проведённое в прошлом месяце исследование показало, что около 70% ньюйоркцев по-прежнему «очень» или «отчасти» обеспокоены тем, что вскоре они сами могут оказаться на месте пострадавших в статистике совершённых в городе преступлений. А почти десятая часть жителей заявила, что они уже столкнулись с нападениями или ограблениями за последние 12 месяцев, сообщается в статье.



Определённую надежду рядовым американцам может принести тот факт, что поскольку городские избиратели не будут рассматривать кандидатов-республиканцев во второй раз, демократам в большинстве случаев придётся заложить некую основу для возрождения городов и восстановления порядка — по крайней мере в краткосрочной перспективе, полагает автор. Поэтому, по его мнению, можно лишь приветствовать заявления либералов о намерении ужесточить борьбу с преступностью, но при этом пристально следить за тем, чтобы их реальные действия не расходились с обещаниями.