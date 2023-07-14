New York Post: 70 процентов жителей Нью-Йорка не чувствуют себя в безопасности

Последние опросы показали, что жители Нью-Йорка крайне обеспокоены ростом уровня преступности. 70 процентов опрошенных не чувствуют себя в безопасности. Однако мэр мегаполиса Эрик Адамс, которому так и не удалось навести порядок на улицах города, винит во всём прессу. Он уверен, что журналисты нагнетают истерию, пишет New York Post.

Последние опросы показали, что жители Нью-Йорка больше всего обеспокоены растущим уровнем преступности, пишет New York Post. Почти 70% обеспокоены тем, что могут стать жертвами, а 10% опрошенных признали, что подвергались нападению или ограблению в прошлом году.

Журналист издания негодует, что мэр мегаполиса Эрик Адамс быстро нашёл виновных в растущей угрозе. И это не уличный воришка, не агрессивный попрошайка в метро и не маньяк с ножом в руках на Таймс-сквер.

«Давайте на секунду задумаемся, как (ньюйоркцы. — ИноТВ) начинают свой день. Они начинают свой день с новостей, с утренних газет, они садятся и видят некоторые из самых ужасных событий, которые могли произойти в течение предыдущего дня», — цитирует мэра издание.

Градоначальник уверен, что СМИ манипулируют сознанием невинных и недалёких жителей Нью-Йорка, а они, бедные, не могут отличить жёсткие истории, о которых читают в газетах и с которыми сталкиваются на улицах, от реальности, пусть и фальшивой. Вообще, напоминает издание, Адамс любит использовать средства массовой информации, как грушу для битья.

Так, на вопрос о его любви к ночным клубам и кто за это платит, он обрушился с критикой на журналиста за то, что тот осмелился спросить его об этом. Он также высмеял репортёров за то, что те якобы боятся ездить в район Южный Бронкс, где он, бывший мачо-полицейский, совершенно свой и любит «тусоваться с пацанами».

Как подчёркивает New York Post, мэр Адамс не единственный, кто привык уходить от решения реальных вопросов за счёт СМИ. Есть много других общественных фигур, которые отказываются признавать проблемы с ростом преступности и предпочитают винить журналистов за плохую картинку и страшные новости.

Например, общественный адвокат Джумаан Уильямс, живущий под защитой, регулярно выступает против «нагнетания страха» средствами массовой информации. Обычно подобное сообщение появляется сразу после информации о каком-то жестоком преступлении. «Иногда люди находятся в безопасности, но не чувствуют себя в безопасности, и это может быть столь же опасно при проведении политики, которая нанесёт вред людям», — цитирует его New York Post.

Другими словами, не верьте своим глазам и ощущениям, подытоживает издание. Одна мысль о том, что улицы города опасны, может привести к «политике, которая несёт вред людям». О какой такой опасной политике идёт речь? Видимо, пишет журналист, это профилактика преступности, аресты и судебное преследование преступников — всё то, чего сейчас не хватает.

Конечно, мэр Адамса в чём-то действует верно, соглашается New York Post. И уровень убийств в текущем году снизился на 8%. Но эта новость совсем не радует на фоне того, что общие показатели всё ещё значительно выше предыдущих лет.

Эрик Адамс не навёл заметного порядка на улицах Большого Яблока, где психи, наркоманы и бездомные заметны теперь практически повсюду. Возможно, поэтому проще винить прессу в собственных неудачах.