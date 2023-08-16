Tagesspiegel: Запад рискует повторить на Украине ошибки, допущенные во Вьетнаме и Афганистане

В западных странах продолжают пытаться понять, почему украинское летнее наступление провалилось, сообщает Der Tagesspiegel. В то время как отставной американский генерал указывает на F-16 как на ключевой недостающий элемент наступления ВСУ, военный эксперт бундесвера полагает, что украинские войска испытывают нехватку, в том числе снарядов для артиллерии и ПВО ближнего действия.

И в США, и в Германии в настоящее время «спорят о полезности тех или иных систем вооружения и последствиях задержек поставок» для успеха украинского наступления. Но если в Берлине обсуждают поставки ракет Taurus, то в США военные указывают на опоздание с поставками истребителей F-16, пишет немецкая Der Tagesspiegel.

Хотя отдельные статьи в американской прессе и отставные американские генералы, например Филип Бридлав, и утверждают, что поставка F-16 и обучение украинских пилотов не стали бы «сменой правил игры» на Украине, военные эксперты считают, что при совместном использовании с западными танками, артиллерией и системами разминирования они бы позволили сократить количество потерь среди солдат ВСУ.

«В целом ни одна система вооружения не обеспечивает решающего успеха», — полагает Карло Масала, эксперт Университета бундесвера в Мюнхене, но «поставка F-16, безусловно, пошла бы на пользу украинцам». По его мнению, «они могли бы использовать их для защиты воздушного пространства своих войск, особенно от российской авиации», так как «украинские подразделения в настоящее время беззащитны перед русскими ударными вертолётами».

Настойчиво требует поставок американских истребителей и бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес. По его мнению, тот, кто выступает против этого, «никогда не был в таком положении и ничему не научился из предыдущих войн». Ходжес обращает внимание, что наземным операциям войск США всегда предшествовали многодневные авианалёты. Так было и в войне против Ирака в 1990–1991 годах, и во время наступления во Франции в 1944 году. «Почему на Украине должно быть иначе?» — задаётся вопросом американский военный.

«Серьёзной ошибкой» считает Ходжес и «ограничение западной военной помощи Украине из-за опасений эскалации». За эти ошибки Запада своими жизнями будут расплачиваться солдаты ВСУ, полагает генерал и дополнительно обращает внимание на политические последствия решений Вашингтона: канцлер Олаф Шольц «прикрывается правительством Байдена и до сих пор отказывается поставить крылатые ракеты Taurus», которые, по мнению Ходжеса, также «имели бы огромное значение» в ходе наступления.

Отставной американский военный считает, что Запад может повторить «ошибки, допущенные во Вьетнаме и Афганистане», так как «не справились с самой важной задачей: объявить победу Украины нашей стратегической целью, а затем дать ей необходимые для этого ресурсы».

В свою очередь, немецкий военный эксперт Масала полагает, что если Запад и предоставил Украине F-16, то наложил бы множество ограничений на их использование. «С F-16 Украина могла бы сражаться и потенциально побеждать в боях с российскими истребителями. Теоретически он может даже проникнуть в воздушное пространство России, чтобы сбить бомбардировщики, запускающие ракеты на Украину. Однако Запад этого не допустит (проникновения в воздушное пространство России. — ИноТВ)», — приводит мнение Масалы Der Tagesspiegel.

Карло Масала считает более приоритетной целью обеспечение ВСУ снарядами для артиллерии и ПВО ближнего действия. «Прежде всего Украина нуждается в артиллерийских боеприпасах, потому что на многих участках фронта идут массированные артиллерийские бои. Потребуется больше возможностей для разминирования. А также потребуется ПВО ближнего действия, чтобы механизированные соединения снова могли действовать», — приводит слова эксперта немецкая газета.