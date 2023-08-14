Der Spiegel: премьер Саксонии выступил против поставок на Украину крылатых ракет Taurus

Поставкой Украине ракет Taurus Германия пересечёт очередную красную линию, которую сама для себя и нарисовала, заявил премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмар. Сначала это произошло с танками Leopard, теперь — с ракетами, недоумевает политик. Вместо отправки Киеву нового вооружения он требует, чтобы Запад запустил «новую, активную дипломатическую инициативу».

Премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмар выступил против поставки Украине крылатых ракет Taurus, сообщает Der Spiegel. Он упрекнул Берлин в том, что тот пересекает очередную красную линию, которую сам для себя и нарисовал. Сначала это произошло с танками Leopard, теперь — с ракетами, недоумевает политик: «Что дальше? Действительно ли мы готовы принять то, что немецкие ракеты могут быть использованы для нанесения ударов по российской территории?» Вместо поставок нового вооружения он требует, чтобы «свободный Запад запустил новую, активную дипломатическую инициативу».

Окончательное решение по поставке Киеву ракет Taurus пока что не принято, продолжает немецкое издание. Канцлер Германии Олаф Шольц настаивает на том, чтобы в этом вопросе его не торопили. Глава ФРГ также подтвердил, что в Берлине обсуждается возможность ограничения дальности полёта этих ракет. Он также отверг упрёки своих критиков в «медлительности». По его словам, немцы одобряют, что Германия не отвечает сразу же «да» на любое требование Украины.

Заместитель председателя фракции оппозиционного блока партий ХДС/ХСС в бундестаге Иоганн Вадефуль также предостерегает от завышенных ожиданий: «Ракеты Taurus, несомненно, могут помочь Украине в контрнаступлении, но это не чудо-оружие. Важнее, чтобы мы были готовы к продолжительным боевым действиям».