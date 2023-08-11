Das Erste: Германия передаст Киеву ракеты, но сперва перепрограммирует — чтобы не долетели до России

Правительство Германии изучает способы поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus из запасов бундесвера в ближайшие месяцы, передаёт Das Erste. По сообщениям немецких СМИ, в настоящее время министерство обороны ведёт переговоры о внесении технических изменений в ракеты с представителями оборонной промышленности. С их помощью канцлер Германии Олаф Шольц намерен исключить возможность нанесения Украиной ударов по российской территории. При этом принципиальных сомнений по поводу поставки Шольц «больше не питает».

По сообщениям СМИ, федеральное правительство Германии изучает способы поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus из запасов бундесвера в ближайшие месяцы. В настоящее время министерство обороны ведёт переговоры с представителями оборонной промышленности, передаёт Das Erste.

Как утверждает издание, Министерство обороны Германии обратилось к производителю Taurus с просьбой включить ограничение на целевое программирование в крылатые ракеты. По мнению отраслевых экспертов, такое ограничение системы вполне возможно, но на это потребуется несколько недель.

По информации немецких СМИ, с помощью внесения технических изменений канцлер Германии Олаф Шольц намерен исключить возможность нанесения Украиной ударов по российской территории дальнобойными ракетами. Сообщается, что Шольц намерен одобрить поставку Taurus только после того, как убедится в наличии ограничений. Однако принципиальных сомнений по поводу этой идеи Шольц «больше не питает».

Ранее немецкие СМИ со ссылкой на источники в правящей коалиции сообщили, что правительство Германии намерено объявить о поставке Киеву дальнобойных крылатых ракет «в ближайшее время».

Всего неделю назад министр обороны Германии Писториус исключил возможность немедленной поставки, однако не стал полностью её отвергать. «Для нас время для принятия решения ещё не пришло», — заявил он. Очевидно, правительство сомневалось в необходимости поставки дальнобойных ракет. «Мы не единственные, кто не поставляет. Наши американские союзники тоже не поставляют эти крылатые ракеты. У наших особая дальность», — подчёркивал Писториус.

Как отмечает издание, крылатые ракеты Taurus оснащены собственным двигателем и несколькими навигационными системами, позволяющими осуществлять автономный полёт на малых высотах над территорией противника. Это означает, что крылатые ракеты могут запускаться с истребителей и поражать и уничтожать цели на расстоянии до 500 км. Ещё в мае правительство Украины обратилось к Берлину с просьбой о поставках Taurus. Тогда правительство Германии исключило такую возможность.

Ранее передачи Киеву дальнобойных крылатых ракет требовали политики от входящих в правящую коалицию партий «Союз 90 /Зелёные» и Свободной демократической партии, а также оппозиционного блока ХДС/ХСС, однако социал-демократы выступали против. Но в течение нескольких дней дебаты в правительстве набирали обороты. В минувшее воскресенье Андреас Шварц, член бюджетного комитета бундестага, стал первым политиком от СДПГ, высказавшимся за поставку.

Шварц предполагает, что Украина сдержит своё обещание не использовать западные системы вооружения для ударов по территории России. «Даже с помощью уже поставленных артиллерийских систем Mars и Himars украинцы могли бы достичь территории России, чего до сих пор избегали», — заявил он. С аналогичным заявлением выступила и представительница зелёных Агнешка Бруггер.

Как сообщает Das Erste, председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман также высказалась за поставку крылатых ракет Украине. «Украина в них остро нуждается. И пришло время дать зелёный свет, — заявила представительница Свободной демократической партии в четверг. — Я думаю, что проблема снова находится в ведомстве федерального канцлера, где стараются не поднимать эту тему. Меня очень раздражает, что мы снова вступаем в дискуссию, очень напоминающую мне дискуссию о поставках танков».