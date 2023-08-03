Merkur: слишком дальнобойные — глава Минобороны ФРГ отказал Украине в поставке ракет Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус отверг требование Украины поставить ей крылатые ракеты Taurus, сообщает Merkur. По его словам, есть очевидные опасения по поводу такого шага, ведь этот тип вооружения обладает особой дальнобойностью. В Берлине опасаются, что с его помощью Киев может начать наносить удары в глубине российской территории, объясняет немецкое издание.

Министр обороны Германии Борис Писториус в очередной раз отклонил требование Киева о поставке дальнобойных крылатых ракет Taurus, сообщает Merkur. «Мы всё ещё придерживаемся мнения, что это сейчас для нас не главный приоритет», — пояснил он, добавив, что есть очевидные опасения по поводу такого шага.

«Мы не единственные, кто их не поставляет. Наши американские союзники тоже не поставляют эти крылатые ракеты. У наших — особая дальность», — заявил глава немецкого оборонного ведомства. Украина требует предоставить ей это вооружение для того, чтобы наносить удары по позициям российских войск вдали от линии фронта. Но Берлин опасается, что оно может быть использовано и для атак по объектам в глубине российской территории.

Писториус, конечно, не исключил возможности поставки ракет Taurus в будущем, но «момент для принятия такого решения ещё не настал». Он напомнил, что Германия играет ведущую роль в обеспечении противовоздушной обороны Украины, обучении её солдат, а также отправке Киеву инженерной и бронированной техники: «Это наш главный приоритет, наше ключевое направление работы. Поэтому мы не видим пока никакой необходимости срочно принимать решения по другим вопросам».

В немецкой правящей коалиции мнения по поводу поставки Украине ракет Taurus разделились. Эксперт по обороне из Свободной демократической партии Германии выступает за такой шаг. По его словам, контрнаступление Киева зашло в тупик, поэтому сейчас наступил самый подходящий момент для поставки нового вооружения. Он считает, что ракеты помогут ВСУ уничтожить российские логистические цепочки и таким образом нарушить снабжение российской армии боеприпасами.