Deutschland Kurier: «Германия движется к войне с Россией» — немецкий политик раскритиковал поставки оружия Киеву

Поставки оружия Украине вредят интересам Германии и втягивают страну в войну с Россией, полагает Штеффен Котре, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии». Политик считает их продолжение фатальной ошибкой, и в видеоинтервью Deutschland Kurier призвал восстановить дипломатические отношения с Москвой, в том числе возобновить покупку энергоносителей у России.

ШТЕФФЕН КОТРЕ, депутат бундестага от «Альтернативы для Германии»: Поставки оружия — это ошибка. Это не наша война. Нам следовало бы держаться подальше от этого, и, конечно же, мы должны начать мирные инициативы. Мы должны продолжать говорить со всеми, продолжать попытки приблизить стороны к примирению. Поставки оружия в корне неверны, потому что они разжигают этот конфликт и способствуют убийствам. К сожалению, именно это как раз очень фатально — с поставками оружия и с обучением украинских солдат в Германии. Германия, к сожалению, отходит от (позиции. — ИноТВ) нейтральной страны и находится где-то в серой зоне по направлению к участию в войне. И это, конечно, очень фатально. Это увеличивает риск того, что Германия и Европа будут втянуты в этот конфликт. И в этом отношении смехотворные поставки оружия — самое последнее, что нам необходимо делать.

И да, я могу только качать головой. Нам надо поддерживать отношения с Россией. Этими санкциями Россию не накажешь — они противоречат международному праву и в первую очередь наносят ущерб Германии. Нам следовало бы продолжать торговать с Россией, мы должны были продолжать покупать экономически привлекательную энергию у России. Теперь у нас завышенные цены на энергию, теперь мы наносим ущерб нашим потребителям энергии, а также промышленности. Эта санкционная политика ни к чему не приведёт и принципиально неправильна. Этот конфликт не является нашим конфликтом, и мы не должны в него ввязываться.

И, конечно же, мы также теряем влияние, когда поворачиваемся к России спиной. Мы видим, что Россия обращается к другим государствам, к Китаю. Страны БРИКС находятся на подъёме. Мы видели, как растёт симпатия к этому блоку в Африке, а это значит, что этот блок укрепится. Если вы посмотрите на экономические показатели этого блока, БРИКС, то вы увидите, что они возрастали в течение десятилетий, а Запад, так называемый Запад, просел. Это означает, что нам следовало бы искать здесь не конфронтацию, а наоборот, сотрудничество. Но, к сожалению, эта конфронтация, которую начал Запад, приведёт к тому, что здесь закрепятся другие и не будет (нашего. — ИноТВ) влияния. Это не нужно никому, и наоборот, эта политика конфронтации вредит в первую очередь Германии.





Дата выхода в эфир 09 августа 2023 года.