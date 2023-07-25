Süddeutsche Zeitung: треть немцев считает, что Берлину следует улучшить отношения с Россией
Институт изучения общественного мнения YouGov провёл опрос среди граждан ФРГ, где, в частности, спрашивал согласен ли респондент, что «Россия является страной, с которой Федеральному правительству следовало бы иметь хорошие отношения». 37% опрошенных согласилось с данным утверждением, сообщает Süddeutsche Zeitung. Каждый второй, однако, ответил отрицательно.
Исследование показало, что в стране сохраняется разница в ответах в зависимости от того, где проживает опрашиваемый. «Одобрение было значительно выше среди людей в восточных федеральных землях», чем среди проживающих в регионах старой ФРГ. «Однако тот факт, что на Востоке больше людей призывают к более осторожному подходу к России, не обязательно следует понимать, как одобрение курса президента России Владимира Путина», — пишет немецкая газета.
Ссылки по теме
-
N-TV: управляет «непрофессионально и хаотично» — 77% немцев не удовлетворены работой федерального правительства
-
Deutsche Wirtschafts Nachrichten: немецкое правительство бьёт антирекорды по популярности
-
Frankfurter Allgemeine: успехи правых нельзя объяснить только особым прошлым востока Германии
-
N-TV: «важно протягивать друг другу руки» — олимпийская чемпионка из ГДР поддержала возвращение россиян на международные старты