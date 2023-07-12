N-TV: управляет «непрофессионально и хаотично» — 77% немцев не удовлетворены работой федерального правительства

Более трёх четвертей немцев недовольны работой федерального правительства Германии, сообщает N-TV. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого институтом Forsa в июле. Как отмечает издание, ещё в феврале 2022 года этот показатель составлял 64%. Лишь 22% респондентов поддержали работу «светофорной коалиции». Олаф Шольц при этом может быть спокоен: он по-прежнему остаётся самой популярной кандидатурой на роль канцлера.

Если бы выборы в Германский бундестаг состоялись на этой неделе, победу одержал бы блок ХДС/ХСС с результатом в 27%. За партию «Альтернатива для Германии» были бы готовы проголосовать 19% избирателей, за СДПГ — 18%, за зелёных — 14%, а за Свободную демократическую партию — 7%. Левой партии удалось бы преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в бундестаг, пишет N-TV со ссылкой на опрос, проведённый институтом изучения общественного мнения Forsa.

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) может быть спокоен: если бы канцлер избирался прямым голосованием, а не бундестагом, кандидатурам лидера ХДС Фридриха Мерца и министра экономики Роберта Хабека («Союз 90/Зелёные») Шольца предпочли бы 22% избирателей. Это на один процентный пункт больше, чем на предыдущей неделе. Мерц по-прежнему получил бы 20% голосов, а Хабек — 16%.

Если бы за зелёных выступал не Хабек, а министр иностранных дел Анналена Бербок, результат выглядел бы следующим образом: на долю Шольца пришлось бы 24%, что на один процентный пункт больше, чем на предыдущей неделе. Мерц и Бербок потеряли бы по одному процентному пункту: 22% выбрали бы председателя ХДС, 18% — министра иностранных дел.

Кроме того, институт изучения общественного мнения Forsa собрал мнения о работе федерального правительства Германии. Если всего через два месяца после прихода к власти «светофорной коалиции» в составе СДПГ, зелёных и СвДП в феврале 2022 года только 30% немцев были довольны работой нового правительства, то сейчас этот показатель упал до 22%. С другой стороны, по сравнению с 64% в феврале 2022 года, 77% не удовлетворены или совсем не удовлетворены работой федерального правительства.

Среди сторонников трёх правящих партий также больше половины недовольных. Деятельностью правительства не удовлетворены 52% избирателей СДПГ, 55% сторонников зелёных и 71% поддерживающих СвДП.

После решения Федерального Конституционного суда Германии, приостановившего в срочном порядке принятие Закона об отоплении в бундестаге, 61% опрошенных согласились с тем, что «светофорная коалиция» управляет страной «непрофессионально и хаотично». 35% считают такую оценку преувеличенной.

Мнение о том, что коалиция управляет страной «непрофессионально и хаотично», в первую очередь разделяют сторонники христианских демократов (78%) и «Альтернативы для Германии» (91%), а также незначительное большинство сторонников СвДП (51%). Только сторонники СДПГ и зелёных в большинстве своём считают это оценку преувеличенной.