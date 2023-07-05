Press TV: среди стран «Большой семёрки» США и Британия оказались лидерами по недоверию граждан к правительству

Жители Соединённых Штатов и Соединённого Королевства имеют самый низкий уровень доверия к властям среди стран «Большой семёрки, пишет Press TV со ссылкой на новый опрос вашингтонской компании Gallup. По её данным, только 31% американцев и 33% британцев выразили уверенность в работе их правительств.

Жители Соединённых Штатов и Соединённого Королевства имеют самый низкий уровень доверия к своим правительствам среди стран «Большой семёрки». Об этом свидетельствуют результаты нового опроса вашингтонской аналитической компании Gallup, пишет Press TV.

Согласно исследованию, в 2022 году только 31% американцев подтвердили, что доверяют действующей администрации, но 69% дали отрицательный ответ. Похожая картина наблюдалась в британском обществе, где только 33% респондентов выразили уверенность в работе кабинета министров, отмечает телеканал.

В аналогичном исследовании Gallup, проведённом в 2006-м, США и Британия лидировали среди участников G7 по количеству уверенных в своих правительствах жителей с показателями 56 и 49%. Но в последние годы уровень доверия к власти в обеих странах резко снизился, обращает внимание Press TV.

При этом за период с 2006-го по 2022 год в других странах «семёрки» этот показатель, напротив, пошёл вверх. Так, согласно свежему опросу, Германия (61%) и Канада (51%) заняли первое и второе место по уровню доверия населения.

Отношение американцев к правительству неоднократно менялось. В частности, доверие опускалось до 31% при Дональде Трампе, а также — до 29% при его предшественнике Бараке Обаме, напоминает телеканал.

В 2020 году 46% жителей США выражали уверенность в своём правительстве. Но после вступления в должность президента Джо Байдена этот показатель сначала упал до 40% в 2021 году, а затем до 31% в 2022-м. Точно так же общественное доверие к британскому правительству резко упало с 61% в 2021-м до 38% в 2022-м, подчёркивает Press TV.