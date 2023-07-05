Press TV: среди стран «Большой семёрки» США и Британия оказались лидерами по недоверию граждан к правительству

Жители Соединённых Штатов и Соединённого Королевства имеют самый низкий уровень доверия к властям среди стран «Большой семёрки, пишет Press TV со ссылкой на новый опрос вашингтонской компании Gallup. По её данным, только 31% американцев и 33% британцев выразили уверенность в работе их правительств.
Жители Соединённых Штатов и Соединённого Королевства имеют самый низкий уровень доверия к своим правительствам среди стран «Большой семёрки». Об этом свидетельствуют результаты нового опроса вашингтонской аналитической компании Gallup, пишет Press TV.
Согласно исследованию, в 2022 году только 31% американцев подтвердили, что доверяют действующей администрации, но 69% дали отрицательный ответ. Похожая картина наблюдалась в британском обществе, где только 33% респондентов выразили уверенность в работе кабинета министров, отмечает телеканал.
В аналогичном исследовании Gallup, проведённом в 2006-м, США и Британия лидировали среди участников G7 по количеству уверенных в своих правительствах жителей с показателями 56 и 49%. Но в последние годы уровень доверия к власти в обеих странах резко снизился, обращает внимание Press TV.
При этом за период с 2006-го по 2022 год в других странах «семёрки» этот показатель, напротив, пошёл вверх. Так, согласно свежему опросу, Германия (61%) и Канада (51%) заняли первое и второе место по уровню доверия населения.
Отношение американцев к правительству неоднократно менялось. В частности, доверие опускалось до 31% при Дональде Трампе, а также — до 29% при его предшественнике Бараке Обаме, напоминает телеканал.
В 2020 году 46% жителей США выражали уверенность в своём правительстве. Но после вступления в должность президента Джо Байдена этот показатель сначала упал до 40% в 2021 году, а затем до 31% в 2022-м. Точно так же общественное доверие к британскому правительству резко упало с 61% в 2021-м до 38% в 2022-м, подчёркивает Press TV.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не подтвердил данные Financial Times о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы предостерегал российского лидера Владимира Путина о недопустимости использования ядерного оружия на Украине.
Руководитель департамента управления загородными проектами «ТСН Недвижимость» Андрей Галкин рассказал, что цены на недвижимость в Москве сегодня настолько высоки, что стоимость двухкомнатной квартиры в спальном районе столицы примерно равна стоимости частного дома в пределах 20 километров от МКАД.
Спецпредставитель президента России по делам ШОС, посол по особым поручениям российского МИД Бахтиер Хакимов заявил, что стремление стран Запада подорвать единство и развитие Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) растёт с укреплением организации.
В этом году в День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, в Москве планируется провести свыше 180 мероприятий, включая мастер-классы, показы фильмов и концерты. Многие мероприятия будут бесплатными.
Данные опроса СК «Росгосстрах» и «Зарплаты.ру» показали, что больше половины опрошенных считают, что их работа негативно отражается на здоровье, а треть россиян планируют поменять работу из-за её вреда для здоровья.
Десятая акселерационная программа «Экспортёры 2.0» пройдёт в Москве. Заявки могут подать столичные предприниматели с опытом международной работы и начинающие бизнесмены, заявила заммэра Наталья Сергунина.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал необходимые поручения после нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что ВСУ начали третью волну контрнаступления.