Fox: «доказательства неопровержимы» — Министерство юстиции США закрывает глаза на преступления Байденов

Вокруг семьи Байдена не утихают скандалы. То и дело появляются осведомители, которые сообщают, как то или иное ведомство закрывало глаза на грязные дела первой семьи государства. Глава комитета по надзору конгресса США в эфире Fox News заявил: «Нынешнее министерство юстиции последовательно предпринимало все усилия, чтобы скрыть преступную деятельность семьи Байдена».

С нами председатель комитета по надзору Джеймс Комер. Конгрессмен, расскажите нам, что вам известно об этом препятствии в министерстве юстиции.

ДЖЕЙМС КОМЕР, конгрессмен: Министерство юстиции просто закрыло глаза на Хантера Байдена. Им было приказано отступить. Это нам сообщил осведомитель из ФБР, когда мы узнали об обнаружении формы 1023, в которой утверждалось, что Джо Байден получил взятку от самого надёжного и высокооплачиваемого информатора ФБР.





Им было сказано отступить, когда мы подключили главного юрисконсульта национального архива. Когда они пытались обнародовать историю на сайте о неправильном обращении Джо Байдена с секретными документами, министерство юстиции запретило им это делать. А теперь вот мы услышали про осведомителя из налогового управления США.





Когда они занимались рассмотрением очевидных налоговых нарушений семьи Байдена, им также сказали забыть об этом. Так что это уже закономерность, как министерство юстиции вмешивается и предоставляет преференции преступной деятельности Байдена.

Итак, если этому прокурору из Делавэра было запрещено министерством юстиции предъявлять обвинения Хантеру Байдену на разных участках, то насколько это попадает под понятие злоупотребления (властью. — ИноТВ).

ДЖЕЙМС КОМЕР, конгрессмен: Это как раз злоупотребление. И демократы пытаются сказать, что тот прокурор в Делавэре был назначен Трампом. Но на самом деле до Трампа его назначил ещё Обама на разные посты. Так что это, безусловно, ситуация, подобная многим другим, когда сенатор заключает сделку с президентом, даже если они принадлежат к противоположным партиям.





Макконнелл в Кентукки так часто поступает, чтобы получить прокурора по своему усмотрению. Так что то, что демократы говорят, будто это ерунда, ведь прокурора назначил Трамп, — спорное утверждение.





Доказательства неопровержимы, говорим ли мы о министерстве юстиции, налоговом управлении или ФБР. Нынешнее министерство юстиции последовательно предпринимало все усилия, чтобы скрыть преступную деятельность семьи Байдена.

Если генеральный прокурор Меррик Гарланд вышел и сообщил несколько раз: «Я не вмешиваюсь в это расследование», а потом осведомитель рассказал, что он всё-таки вмешивался в это судебное преследование в двух разных случаях, — значит ли это, что его следует подвергнуть импичменту?

ДЖЕЙМС КОМЕР, конгрессмен: Я готов к уходу Меррика Гарланда. По поводу импичмента будут решать спикер Маккарти и Джим Джордан, но меня он уже достал. Репутация Меррика Гарланда и Кристофера Рэя (глава ФБР. — ИноТВ) из ФБР, которую они оставляют своим ведомствам, — это позор.





Они создали ситуацию, когда американский народ в подавляющем большинстве утратил доверие к нашей системе правосудия в Америке.

Хорошо, конгрессмен, большое спасибо!

Дата выхода в эфир 03 июля 2023 года.