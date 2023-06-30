Байден рассказал MSNBC, как расширил НАТО и помешал Путину расколоть Запад

В эксклюзивном интервью MSNBC президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин поставил себе задачей расколоть Запад, что предоставило бы российскому президенту полную свободу действий и стало бы большой проблемой для США и союзников. Байден отметил, что с первых дней своего президентства стремился сплотить и расширить НАТО, и для этого много времени потратил на переговоры с лидерами «большой семёрки» и Владимиром Зеленским.
ДЖО БАЙДЕН, президент США: Так что с самого начала, с самого первого заседания «большой семёрки» — в Англии в феврале, когда меня выбрали президентом, — я сосредоточился на том, чтобы сплотить НАТО, а затем расширить этот союз, который решает проблемы в Европе и помогают Украине, до 40 стран, включая Японию. Моей целью было разобраться с тем, о чём я волновался и о чём мы всегда волновались: Путин верил, что сможет разбить западную солидарность. Если это случится, у него будет полная свобода действий. Так что, например, когда всё это происходило, я созывал встречи лидеров «большой семёрки», я беседовал с ними по видеосвязи или по телефону, потому что мы не могли туда приехать…
НИКОЛЬ УОЛЛЕС, ведущая MSNBC: В то время всё ещё не закончилась пандемия коронавируса, правильно? В начале.
ДЖО БАЙДЕН: Нет… Только в начале. Мои сотрудники сообщили мне, что я проговорил с главами государств около 180 часов. Потому что они смотрят на нас, и я сделал… У Путина одна задача: расколоть Запад. Если бы он это сделал, у нас были бы большие проблемы. Нам удалось всех сплотить и помочь… и удалось сосредоточиться на том, чтобы гарантировать, что крупнейшее вторжение со времён Второй мировой войны не увенчалось успехом. Вот почему мы продолжаем оказывать значительную поддержку Украине. Вот на что я потратил много времени, в том числе проводил время с Зеленским.
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