Bloomberg: оговорки по Байдену — перепутал Украину с Ираком, а Индию с Китаем
За последние сутки президент Джо Байден дважды попал впросак, перепутав войну США в Ираке с российской спецоперацией на Украине, сообщает новостное агентство Bloomberg.
Выступая перед журналистами в среду на лужайке у Белого дома, Байден сказал, что власть президента России Владимира Путина ослаблена шокирующим мятежом группы наёмников, сыгравшей решающую роль в его конфликте с Украиной.
«Он явно проигрывает войну в Ираке, — заявил Байден о Путине, очевидно, имея в виду Украину. — Он проигрывает войну у себя дома, и он стал изгоем во всём мире».
Байден допустил аналогичную ошибку, выступая перед благотворителями во вторник вечером на сборе средств для украинской кампании в Чеви Чейз, штат Мэриленд, и рассказывая о своих усилиях по привлечению союзников США в поддержку Киева.
«Если бы кто-нибудь сказал вам — и мои сотрудники тоже не были в этом уверены, — что мы сможем объединить всю Европу в наступлении на Ирак и добиться полного единства НАТО, я думаю, они бы сказали вам, что это маловероятно», — заявил американский президент, снова имея в виду Украину.
Также Байден сказал, что его «новый лучший друг» — это «премьер-министр маленькой страны, которая сейчас является крупнейшей в мире, Китая», после чего сам поправился и пояснил, что хотел сказать — Индии.
Как напоминает Bloomberg, в ноябре Байден также перепутал Ирак и Украину во время выступления во Флориде, защищая свою политику от обвинений в том, что она подстегнула инфляцию.
«Инфляция сейчас является мировой проблемой из-за войны в Ираке и влияния на нефть, а также из-за того, что делает Россия», — заявил президент США. Впрочем, он быстро заметил свою ошибку. «Я имею в виду, извините, войну на Украине», — исправился он.
Байден объяснил, что в тот момент он подумал об Ираке, потому что там погиб его сын. При этом президент неправильно указал место, где скончался его сын Бо Байден: он служил военным юристом в Ираке, вернулся в США в 2009 году и умер от рака мозга в 2015 году. Джо Байден, однако, заявил, что, по его мнению, рак его сына был результатом возможного воздействия горения нефтяных отходов во время службы в Ираке.
80-летний Байден является самым пожилым президентом в истории США, подчёркивает Bloomberg. Избиратели сомневаются по поводу того, стоит ли ему оставаться в Белом доме ещё на четыре года. По данным мартовского опроса, примерно две трети американцев, включая 48% демократов, считают, что Байден слишком стар для ещё одного срока. За свою десятилетнюю карьеру в Вашингтоне Байден не раз допускал различные словесные ляпы, отмечает Bloomberg.
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