70% граждан Германии недовольны работой своих властей, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого социологическим институтом INSA. Для этой организации это новый антирекорд. Суммарно три партии, входящие в коалиционное правительство, набрали 39%-ый рейтинг поддержки. При этом свои позиции продолжает укреплять «Альтернатива для Германии».

Немецкая светофорная коалиция получила самый низкий рейтинг за всё время своего существования, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса, проведённого социологическим институтом INSA. Социал-демократы набрали всего 19% голосов, зелёные — по сравнению с прошлой неделей — потеряли ещё один пункт, достигнув отметки в 13%. Свободные демократы продолжают стабильно держаться на уровне 7%. В результате коалиция в сумме набрала 39%, объясняет немецкое издание.

Блок ХДС\ХСС увеличил свой рейтинг на 1% до 27%, «Альтернатива для Германии» набрала 20%, левые — 5%, продолжает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Остальные партии смогли суммарно набрать 9% голосов. По результатам исследования, также выяснилось, что работой правительства недовольно 70% граждан Германии. Это новый антирекорд для INSA.

Сопредседатель партии зелёных Омид Нурипур признал, что в последние недели коалиция не могла похвастаться высокими достижениями. По его словам, многое удалось, но с большим трудом, так что есть над чем работать. Он считает, что правительство не может нормально функционировать, «если каждые десять секунд кто-то говорит, что он смог добиться своего во вред другому или обвёл кого-то вокруг пальца».