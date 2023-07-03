Der Spiegel: из-за нехватки кадров 70% немецких компаний нанимают пенсионеров

Доля пенсионеров на рынке труда Германии растёт, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Около 70% компаний нанимают на работу пожилых людей, чтобы избежать нехватки квалифицированного персонала. При этом большая часть фирм прилагает особые усилия для привлечения этой группы — в частности, с помощью гибких моделей рабочего времени, подбора задач, соответствующих возрасту, и программ укрепления здоровья.

Около 70% компаний в Германии нанимают на работу пенсионеров из-за нехватки кадров, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Большинство из этих компаний — опять же 70% — предлагают пенсионерам, желающим трудоустроиться, выполнение небольшого объёма работы. 45% компаний допускают неполную занятость, 11% — полную занятость, а 4% — внештатную работу.

Эти данные были получены институтом Ifo совместно с компанией Randstad в ходе опроса около 540 менеджеров по персоналу. Исследователи исходят из того, что в некоторых случаях это были управляющие директора или владельцы компаний.

На самом деле, доля пожилых людей в рабочей силе растёт, о чём Федеральное статистическое управление уже сообщало в середине июня. Согласно отчёту, число людей пенсионного возраста от 65 до 70 лет в составе рабочей силы выросло с 11% в 2012-м до 19% в прошлом году.

Вопрос о пожилых работниках представляет интерес в нескольких аспектах, отмечает Der Spiegel. В качестве реакции на демографические изменения вновь и вновь обсуждается повышение пенсионного возраста. В ходе дебатов о нехватке рабочей силы компании иногда пытаются удержать пожилых сотрудников на работе дольше.

В ходе текущего опроса Ifo 60% менеджеров по персоналу заявили, что они прилагают особые усилия для привлечения этой группы, в частности с помощью гибких моделей рабочего времени, рабочих мест, соответствующих возрасту, частичного выхода на пенсию и программ укрепления здоровья. Лишь немногие компании — 16% — пытаются удержать своих опытных коллег более высокой зарплатой.

С другой стороны, некоторые компании также поддерживают меры, которые могут привести к более раннему выходу на пенсию. Например, каждая десятая из опрошенных компаний предлагает модели выходных пособий, чтобы сделать более ранний выход на пенсию привлекательным. Такие модели особенно широко распространены в промышленности, где 18% компаний заявили, что используют подобную практику. Напротив, в торговом секторе, по данным опроса, так поступают только 4%, заключает немецкий журнал Der Spiegel.