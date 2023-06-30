Le Parisien: уволили за прогулы — в Италии учительница отсутствовала на работе 20 лет

В Италии 56-летняя учительница Чинция Паолина Де Лио 20 из 24 лет преподавания не появлялась в школе, однако суд уволил её за «неподготовленность» к урокам, рассказывает Le Parisien. Для пропуска занятий Де Лио нашла 100 различных причин, среди которых ДТП, курсы повышения квалификации, декрет, больные родственники и дети, а также предъявила 67 медицинских справок, запрещавших ей преподавать «по состоянию здоровья».

В Италии 56-летняя учительница истории и философии за 24 года преподавания 20 лет отсутствовала на работе, однако уволили её по решению суда за «неподготовленность» к урокам, пишет Le Parisien. Как рассказывает издание, уроженка южного региона Калабрия Чинция Паолина Де Лио преподавала во многих старших школах на севере страны, однако больше всего запомнилась своими прогулами. Кассационный суд увидел в таком поведении «полную и неизменную некомпетентность».

В 2017 году Де Лио разоблачили ученики одной из школ, где она преподавала четыре месяца. Как объяснили они газете La Repubblica, учительница «не готовилась», «путалась» в объяснениях, давала «расплывчатую» программу и «произвольно» ставила оценки. Одна из бывших учениц вспоминает: «В её уроках никогда не было последовательности. Она возвращалась на несколько дней, а потом брала длинный больничный». По словам ученицы, их преподаватель всегда предъявляла медицинские справки и отсутствовала «из-за проблем со здоровьем». «Она часто ошибалась в именах, потому что даже нас не знала, — рассказала ученица в интервью итальянской газете. — Она с нами не говорила ни об одном писателе, но как по волшебству мы все получали 9 или 10 из 10 (…), чтобы не жаловались и не сообщили директору».

После министерской проверки Чинцию Паолину Де Лио уволили из школы, однако это решение стало началом долгой судебной тяжбы. В первой инстанции наказание отменили, но на апелляции судьи прислушались к доводам Министерства образования, которые приводит Il Corriere della Sera: «За 24 года преподавания она в целом отсутствовала на работе в течение 20 лет. Она полностью отсутствовала первые 10 лет, а большую часть 14 оставшихся провела в больничном отпуске, который составлял от 40 до 180 дней в году».

Чинция Паолина Де Лио обратилась в кассационный суд, чтобы её не уволили, однако он подтвердил решение нижестоящей инстанции и перечислил причины, по которым преподаватель прогуливала школу. Два раза она попадала в ДТП, 16 раз отпрашивалась по личным причинам, три раза ей запрещали работать по состоянию здоровья. Кроме того, она два раза брала декрет, семь раз отсутствовала на работе из-за заболевшего ребёнка, семь раз уходила в отпуск по уходу за ребёнком, 24 раза брала отпуск для ухода за родственниками с тяжёлой формой инвалидности, а также пять раз отпрашивалась на курсы по повышению квалификации. В целом, по информации газеты La Repubblica, за период с 1 сентября 2001 года по 30 июня 2021 года нашлось 100 различных обоснований прогулов Де Лио и 67 медицинских справок.

Бывшая учительница называет себя журналисткой с музыкальным образованием и тремя дипломами, специализируется в сфере новых технологий и школьного самоуправления, а также «криминологии, терапии животных, истории медицины, местной паразитологии, специфических нарушениях обучения и психическом здоровье подростков», уточняет газета Il Messaggero. В комментарии для La Repubblica Де Лио заверила, что собирается «восстановить правдивые факты в этой совершенно нетипичной и сюрреалистичной истории». Она продолжает критиковать решение суда, отказывается давать интервью журналистам и предлагает предоставить доказательства её невиновности только «коллегам, которые об этом попросят».