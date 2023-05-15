BFM TV: французские родители в отчаянии из-за нехватки учителей в школах

Во французских школах всё чаще наблюдается нехватка учителей, сообщает BFM TV. Иногда замену ушедшему преподавателю не могут найти месяцами, что приводит к отставанию учащихся от программы. Всё это очень тревожит родителей, которые объединяются в ассоциации для борьбы с проблемой, передаёт телеканал.

Жереми — ученик второго класса старшей школы. Уже три месяца у него нет учителя по физике и химии.

ЖЕРЕМИ МОНТЕЙ-МАЛЬВЕЗЕН, ученик второго класса старшей школы: Внезапно у нас образовались «дыры» в расписании. Иногда мы заканчиваем уроки раньше.

Самая большая проблема — отставание в программе, которое накапливается день ото дня.

ЖЕРЕМИ МОНТЕЙ-МАЛЬВЕЗЕН: Если сравнивать с другими классами, это очень заметно. Когда берёшь программу и прочее, видно, что там есть вещи, которые мы не проходили.

Его мама очень переживает. Она несколько раз обращалась к руководству учебного заведения.

МОРЬЕЛЬ МАЛЬВЕЗЕН, мама Жереми: Были обращения к директору по вопросу учителей, но ответа нет. Ответа нет, и у нас нет представления о том, когда будет произведена замена.

И эта семья далеко не исключение. Многие родители даже объединяются для коллективных действий, к примеру, на этом сайте, цель которого — борьба с отсутствием замен для отсутствующих учителей.

СИЛЬВИ ДИДЕЛЬ, секретарь Федерации родительских советов средней школы Жака Превера: Мы требуем непрерывности учебного процесса. Мы говорим: «Если у вас нет учителей, если вы не можете обеспечить их найм, предложите им то, что их заинтересует. Если учителей нет в этой местности, не знаю, можно проводить дистанционные уроки на планшетах, смотреть репортажи.

Министерство национального образования в ответ на запрос журналистов объясняет, что условия работы учителей, в первую очередь, финансовые, уже были предусмотрены с начала следующего учебного года. Они должны сделать профессию более привлекательной и фактически сократить количество вакантных мест, которым не находится замена.

Дата выхода в эфир 13 мая 2023 года.