WSJ: большинство американцев не верит в пользу высшего образования

Большинство американцев не считают, что высшее образование стоит затрат на него, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на результаты недавнего опроса. Как отмечают эксперты, виной всему неподъёмные кредиты на обучение, а также увлечение вузов левыми идеями вместо обучения студентов дисциплинам, необходимым для получения профессии.

Согласно недавнему опросу, большинство американцев не считают, что высшее образование стоит затрат на него, сообщает The Wall Street Journal. Как отмечает газета, это свидетельствует о новом низком уровне доверия к обучению в колледже, которое долгое время было символом американской мечты.

Опрос, проведённый по заказу Wall Street Journal и исследовательской компании NORC, показал, что 56% американцев считают получение четырёхлетнего образования в вузе плохой ставкой. При этом 42% сохраняют веру в диплом. Скептицизм наиболее силён среди людей в возрасте от 18 до 34 лет. Как передаёт издание, люди с высшим образованием относятся к числу тех, чьё мнение об учёбе в колледже испортилось сильнее всего, что предвещает глубокие изменения в сфере высшего образования в ближайшие годы.

Если в 2013 году 53% американцев были настроены оптимистично в отношении колледжа, а 40% — скептически, то в 2017 году число тех, кто верил, что четырёхлетнее образование позволит получить хорошую работу и более высокий заработок, сократилось до 49%, а количество их оппонентов выросло до 47%, напоминает WSJ.

«Эти выводы действительно отрезвляют всех нас, работников высшего образования, и в некотором смысле являются тревожным звонком», — отметил председатель Американского совета по образованию, членами которого являются более 1700 высших учебных заведений, Тед Митчелл. В качестве главных проблем, подрывающих доверие к сфере образования, Митчел упомянул студенческий долг, который достиг в США $1,7 трлн, а также тот факт, что выпускниками колледжей с 4-летним курсом обучения становятся не более 60% студентов.

По словам газеты, общественный скептицизм по отношению к высшему образованию начал расти после рецессии 2008 года и усугубился во время пандемии. За последнее десятилетие количество учащихся в колледжах США сократилось примерно на 15%.

Опрос, проведённый в этом месяце, показал, что недовольство системой высшего образования распространилось на все возрастные группы опрошенных, независимо от места их проживания. Единственными категориями, в которых незначительное большинство твёрдо придерживалось веры в ценность высшего образования, стали демократы, люди с дипломом и те, кто зарабатывает более $100 тыс. в год. При этом 42% людей с высшим образованием заявили в последнем опросе, что диплом не стоил вложенных в него затрат.

Как отмечает газета, вера в высшее образование снижается, благодаря женщинам и пожилым американцам. Число людей старше 65 лет, которые верят в обучение в колледже, сократилось до 44% с 56% в 2017 году. Согласно опросу, доверие женщин к системе образования упало с 54% до 44%.

Экономист из Университета Джорджа Мейсона Брайан Каплан, который много писал о высшем образовании, считает, что отличникам всё ещё есть смысл стремиться к высшему образованию, однако предлагает «хорошистам» поступать только в том случае, если они готовы изучать такие науки, как экономика или инженерное дело, потому что эти специальности в среднем дают высокую отдачу от инвестиций.

По его словам, тот факт, что многие колледжи взимали полную плату за обучение во время пандемии, когда занятия проводились онлайн, был ошибкой, которая нанесла ущерб репутации сферы образования. Кроме того, многие колледжи оттолкнули от себя студентов и абитуриентов активным продвижением левых идей, отмечает эксперт.