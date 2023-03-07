HIll: разрыв в оплате труда мужчин и женщин в США за 20 лет почти не изменился

Гендерный разрыв в оплате труда в США за последние 20 лет практически не изменился, сообщает The Hill. Как показывают новые данные исследовательского центра Pew Research Center, хотя гендерный разрыв в оплате труда значительно сократился по сравнению с 1980-ми годами, однако за последние два десятилетия прогресс резко замедлился — и женщины до сих пор получают в среднем около 82% от аналогичного оклада мужчин.

Новый отчёт исследовательского центра Pew Research Center подробно описывает динамику оплаты труда в США с 1982 года на основе сравнения среднего почасового заработка работников мужского и женского пола, занятых полный и неполный рабочий день. Причём результаты исследования показали, что статистика по существующему гендерному неравенству в оплате труда с начала 2000-х годов практически не изменилась, пишет The Hill.



Согласно опубликованному недавно отчёту, хотя по сравнению с 1980-ми годами гендерный разрыв в оплате труда значительно сократился, однако за последние два десятилетия прогресс заметно замедлился. По статистике, в прошлом 2022 году женщины в США в среднем получали около 82% от заработка мужчин. «Этому нет простого объяснения», — считает Ракеш Кочхар, старший научный сотрудник Pew Research Center. По мнению экспертов, на такую статистику влияет целый ряд разных факторов.



По имеющимся данным, в 1982 году американские женщины зарабатывали в среднем до 65% от оклада мужчин. На протяжении следующих 20 лет всё больше женщин, которые пополняли ряды рабочей силы, начали занимать более престижные и высокооплачиваемые должности в сфере управления и финансов, что позволило значительно сократить разрыв к началу 2000-х годов, поясняется в статье.



Это также было связано с тем, что более значительная доля женщин в США к тому моменту смогла получить высшее образование. В настоящее время женщины даже чаще, чем мужчины, поступают в колледжи и успешно заканчивают образовательные программы, однако прогресс в сфере сокращения разрыва в заработной плате заметно застопорился, констатирует Кочхар.



Влияние достижений женщин в области образования на оплату труда сейчас кажется ограниченным: дело в том, что учёная степень сейчас уже не имеет такого веса, как раньше, и более высокий уровень образования далеко не всегда напрямую ведёт к увеличению заработка, поясняется в статье. Причём даже если женщины с учёной степенью сейчас получают более высокий оклад, он по-прежнему сравнительно меньше, чем у мужчин с таким же уровнем образования, говорится в статье.



Эксперты также полагают, что устойчивый разрыв в оплате труда отчасти связан и с традиционными различиями в профессиях мужчин и женщин. Хотя женщины увеличили своё присутствие на высокооплачиваемых должностях, которые ранее занимали мужчины, однако они по-прежнему в основном заняты в сфере образования, здравоохранения, косметологии и в сфере услуг, причём все эти профессии могут быть менее оплачиваемыми, пишет The Hill.



«Нынешние значительные различия в профессиях и отраслях, в которых заняты мужчины и женщины, действительно играют свою роль», — пояснила Франсин Блау, профессор экономики в Корнельском университете. По её словам, факты также свидетельствуют о том, что на это влияет сохраняющаяся дискриминация на рынке труда. Дополнительный опрос показал, что большинство американских женщин также считают, что работодатели относятся к ним иначе, чем к мужчинам.



Различия в оплате сохраняются даже тогда, когда кандидаты имеют одинаковую квалифицикацию, подчёркивает Офронама Биу, старший научный сотрудник Urban Institute. Её исследование показало, что даже при наличии необходимой квалификации женщинам сложнее получить соответствующую должность. А если это в итоге удаётся сделать, то работодатели по-прежнему недоплачивают им по сравнению с мужчинами на тех же рабочих позициях.



Как свидетельствует статистика, гендерный разрыв в оплате труда также заметно отличается, если сравнить данные среди разных расовых и этнических групп. Например, в 2022 году белые женщины в США зарабатывали примерно 83% в сравнении с белыми мужчинами, темнокожие женщины — около 70%, латиноамериканки — всего 65%, в то время как женщины азиатского происхождения — до 93%, отмечается в статье.



При этом более молодые женщины всегда добивались более высокой оплаты, однако с возрастом разрыв начинает увеличиваться — особенно в том возрасте, когда женщины чаще заводят детей и вынуждены проводить больше времени дома. «Я думаю, что в США основным объяснением существующего гендерного разрыва в оплате труда является наличие детей», — заявила Яна Роджерс, профессор кафедры трудовых отношений Университета Рутгерса.



По её словам, рождение ребенка и все связанные с этим обязанности напрямую сказываются на заработной плате женщины. А неоплачиваемая работа по дому, которая может включать в себя уход как за детьми, так и за пожилыми людьми, непропорционально тяжёлым бременем ложится на женские плечи, зачастую вынуждая женщин соглашаться на низкооплачиваемую работу ради более гибкого графика. «Это ограничивает возможности женщин продвигаться на рынке труда», — пояснила Роджерс.



Опрос также показал, что 67% работающих матерей с детьми испытывают сильное давление, поскольку вынуждены сосредоточиться на своих домашних обязанностях, в то время как среди работающих отцов этот показатель составляет всего 45%, сообщается в статье. По мнению Блау, США отстают от других экономически развитых стран, где проявляют больше внимания к проблемам работающих семейных пар. «Если мы хотим, чтобы уровень участия [в рабочей силе] и другие экономические результаты женщин по другим аспектам снова начали расти, в том числе что касается гендерного разрыва в оплате труда, тогда нам нужно сосредоточиться на семейных проблемах», — подчеркнула Блау.



Эксперты говорят, что для того, чтобы разрыв и дальше сокращался, потребуются изменения в правительственной политике, а также дополнительные социальные и культурные сдвиги. В частности, они рекомендуют внедрять более «прозрачную» зарплату. Между тем, как показывают исследования, совершенствование политики в отношении отпуска по уходу за ребёнком также может помочь стимулировать более активное участие женщин в рабочей силе, сообщается в статье.



По словам Роджерс, за время пандемии COVID-19 многие работодатели ближе познакомились с «гибридной моделью» работы и с удалённой работой, что позволяет упростить ситуацию для семейных сотрудников. Опросы показывают, в частности, что женщины с детьми с меньшей вероятностью уйдут с работы, если у них есть возможность работать удалённо, и в целом более склонны отдавать предпочтение гибкому графику работы и местоположению, чем мужчины, что позволяет им уделять больше времени семье.



Пандемия также помогла изменить представление о домашних обязанностях, поскольку всё больше мужчин брали на себя выполнение ряда задач по дому, отмечает Роджерс: «Я думаю, что пандемия ясно показала, что работа по уходу за детьми — это работа для всех, а не только для женщин». Повышение заработной платы и пособий по уходу для низкооплачиваемых работников также обеспечивает женщинам дополнительные возможности, говорится в статье.



Эксперты в то же время подчёркивают, что решающее значение для сокращения гендерного разрыва в оплате труда должна сыграть более активная борьба с дискриминацией по признаку пола или расы. Привлечение людей к более оплачиваемым профессиям, а также прекращение любой дискриминации, оставшейся на рынке труда, не только по признаку пола, но и по расовому и этническому признаку, в конечном итоге поможет сократить разрыв в оплате труда, считает Роджерс.



По мнению Блау, власти США должны максимально постараться устранить все факторы, связанные с дискриминацией и препятствиями для женщин на рынке труда. «Я, безусловно, верю, что мы можем добиться дальнейшего прогресса с помощью соответствующей политики и сосредоточимся на том, что может улучшить ситуацию. А затем, когда у нас уже будет правильная политика и мы сделаем всё возможное, чтобы улучшить ситуацию, это будет лучшее время, чтобы сесть и обдумать вопрос о том, будет ли гендерный разрыв когда-либо полностью устранён или нет», — заключила она.