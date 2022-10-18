Le Figaro: после нефтяников железнодорожники и госслужащие — забастовки и акции протеста грозят парализовать работу французских служб
Прибавятся ли в скором времени к дефициту топлива во Франции остановка поездов и замедление работы государственных служб, задаётся вопросом Le Figaro. Несмотря на подписание соглашения о повышении заработной платы с двумя профсоюзами забастовка на трёх из пяти нефтеперерабатывающих заводах и на пяти крупных топливных складах TotalEnergies продолжилась, передаёт газета. На атомных электростанциях работники также не перестали бастовать. В эти выходные протестное движение коснулось десяти объектов, что вынудило компанию EDF отложить перезапуск пяти ядерных реакторов.
Угроза дальнейшего распространения этого конфликта вполне реальна, считает издание. Заявления правительства о неприемлемости продолжения забастовок, а также слова работодателей, возмущённых «захватом в заложники» французов вряд ли охладят эту взрывоопасную обстановку. В ответ на первые реквизиции, проведённые правительством в попытке решить проблему нехватки топлива, профсоюз CGT призвал к всеобщей акции протеста 18 октября «за заработную плату и право на забастовку».
Как отмечает издание, на этот раз на призыв откликнулись не только постоянные союзники CGT, но и профсоюзы, обычно остающиеся в стороне. Признаком заразительности движения является ещё и то, что в борьбу вступили и другие сектора экономики помимо энергетики. С прошлого четверга об участии в забастовке объявили докеры, а также часть госслужащих и работников коммунальных служб. Водители грузовиков, «солидарные с продолжающейся борьбой», также предупредили, что присоединятся к движению во вторник. Не исключают участия в протестной акции и железнодорожники.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн, со своей стороны, в воскресенье вечером на канале TF1 попросила бастующих возобновить работу. Она также объявила о продлении государственной скидки на топливо в размере 30 центов до середины ноября.
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