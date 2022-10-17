Der Spiegel: почти половина рейсов Eurowings отменена из-за трёхдневной забастовки пилотов

В полночь на понедельник пилоты авиакомпании Eurowings начали забастовку, которая продлится три дня, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Забастовка организована профсоюзом пилотов Vereinigung Cockpit в надежде добиться улучшения условий труда. В результате авиакомпания не сможет выполнить почти половину запланированных перелётов — и это уже вторая забастовка пилотов Eurowings менее чем за две недели.

Пилоты авиакомпании Eurowings в понедельник утром объявили трёхдневную забастовку, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Забастовка началась, как и было запланировано, сказал представитель профсоюза пилотов Vereinigung Cockpit (VC).

Дочерняя компания Lufthansa ожидает, что более 230 из 400 рейсов, запланированных на понедельник, состоятся, несмотря на забастовку. Eurowings также рассчитывает выполнить более половины запланированной программы полётов во вторник и среду.

Особенно сильно от забастовки пострадал аэропорт Дюссельдорфа. Там, по данным Eurowings, ещё до официального начала забастовки были отменены 102 из 171 рейса авиакомпании, запланированного на понедельник. В аэропорту Кёльна/Бонна было отменено 43 рейса, в Штутгарте отменили 40 взлётов и посадок.

Как отмечает издание, это уже вторая забастовка пилотов дочерней компании Lufthansa менее чем за две недели. Во время первой забастовки 6 октября было отменено около половины всех рейсов. В результате десяткам тысяч пассажиров пришлось пересесть на другие рейсы, отправиться в дорогу на поезде — или отложить поездку.

Тот факт, что большое количество рейсов может быть выполнено, несмотря на забастовку, не в последнюю очередь объясняется тем, что самолёты австрийской дочерней компании Eurowings Europe не затронуты забастовкой. Во время забастовки они выполняют перелёты «на полную мощность», говорится в сообщении. Авиакомпания Eurowings Discover, выполняющая рейсы из Франкфурта и Мюнхена, также не затронута нынешней забастовкой VC. Кроме того, дочерняя компания Lufthansa использует самолёты компаний-партнёров, которые также выполняют некоторые рейсы.

Профсоюзная организация Vereinigung Cockpit призвала пилотов Eurowings прекратить работу с полуночи понедельника до среды. Профсоюз объяснил, что причиной стало недостаточное предложение работодателя по поводу коллективного договора. В ходе забастовки профсоюз хочет добиться улучшения условий труда для пилотов. Eurowings раскритиковала забастовку как несоразмерную и безответственную.

Компания Eurowings просит клиентов проверять статус своего рейса на сайте компании или через приложение Eurowings. Пассажирам должны быть предложены другие варианты проезда — например, пересадка на поезд или перебронирование на другой рейс, сообщает Der Spiegel.