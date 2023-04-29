Тулси Габбард: гендерная политика властей США в школах — форменное безумие

Распространяя гендерную идеологию в школах, Вашингтон зашёл так далеко, что скатился в самое настоящее безумие, заявила в эфире Fox News экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард, комментируя отказ одного из школьных округов штата Вермонт от использования слов «мальчик» и «девочка» при обучении пятиклашек. По мнению Габбард, американские власти, по всей видимости, хотят убедить детей в том, что объективной истины просто не существует.

А между тем — вот важный сюжет: навязывать детям гендерную идеологию у нас начинают уже в начальной школе. В одном из школьных округов штата Вермонт — он носит название Эссекс-Уэстфорд — родителям пятиклашек только что разослали вот такое уведомление, цитирую: «В общении со студентами мы будем использовать следующую терминологию: вместо слова «мальчик» будет говориться «человек, чей организм вырабатывает сперму»; вместо слова «девочка» — «человек, чей организм вырабатывает яйцеклетки». То есть теперь говорить «мальчик» и «девочка» нельзя даже пятикашкам. Бред сумасшедшего!

А с нами на связь выходит Тулси Габбард — бывший кандидат в президенты США и внештатный обозреватель Fox News. Тулси, ждём ваш комментарий по поводу того, что происходит в Вермонте. Это же безумие какое-то!

ТУЛСИ ГАББАРД, бывший кандидат в президенты США: Брайан, это и правда безумие. Когда я вижу подобное, я всё время думаю: «Ну сейчас точно кто-нибудь выпрыгнет из-за угла и прокричит, что нас разыграли, что это всё не всерьёз, что это просто социальный эксперимент, чтобы посмотреть, кто примет подобное сумасшествие под давлением социума, просто чтобы со всеми поладить и не получить статус изгоя, а кто всё-таки осмелится открыто заявить то, что всем и так ясно — что это всё в буквальном смысле безумие. Но такого так и не случилось — и не случится, ведь это всё с нами уже происходит, такова наша реальность, и мы испытываем очень даже настоящие и серьёзные последствия.





Здесь речь о наших детях, и такие вот учителя им говорят, что такого понятия, как объективная истина, просто не существует, что истина — такова, какой ты её хочешь видеть, такова, какой она должна быть на твой лично взгляд, такова, какая она есть, по мнению властей предержащих.





Всё это уже оборачивается невероятно опасными последствиями, ведь мы подходим к той точке, когда власть имущие — и имеется в виду не только правительство, но и представители технологических гигантов и основных СМИ, те, кто пользуется огромным влиянием, — поймут, что могут заставлять граждан придерживаться такого мнения, которое власти считают правильным, и принуждать их действовать на основании того, что власти называют правдой и истиной, пусть даже ни тем, ни тем оно не является.

Дата выхода в эфир 27 апреля 2023 года.