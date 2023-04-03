Washington Times: власти США разрешили мигрантам выбирать гендер по своему усмотрению

Служба гражданства и иммиграции США разрешила мигрантам выбирать гендер по своему усмотрению, и теперь заявителям не придётся предоставлять никаких подтверждающих документов, сообщает The Washington Times. Между тем в статье отмечается, что в текущих формах выбрать можно лишь между мужским и женским гендером.

Служба гражданства и иммиграции, входящая в состав Министерства внутренней безопасности США, теперь позволит заявителям-мигрантам выбирать гендер по своему усмотрению без необходимости предоставлять соответствующие подтверждающие документы, пишет The Washington Times. Это изменение уже вступило в силу, отмечается в статье.



Те, у кого уже есть записи в системе, также могут изменить предыдущий выбор без необходимости подтверждения.



Единственным исключением стали те, кто уже являются американскими гражданами, и в этом случае им потребуется предъявить доказательства.



Однако, как отмечается в статье, в текущих формах выбирать можно лишь между мужским и женским гендером.



В Службе гражданства и иммиграции заявили, что это изменение было ответом на запрос общественности, озвученный в 2021 году, когда людей попросили предложить способы преодоления барьеров при подаче заявления на получение иммиграционных льгот. Гендерный вопрос был озвучен в качестве проблемы для некоторых заявителей.



Согласно старой политике, те, кто хотел выбрать другой «гендерный маркер», должны были иметь документы, подтверждающие эту идентичность. Этими документами могли быть новое удостоверение личности, постановление суда или справка от врача.



В Службе гражданства и иммиграции США указали на то, что подобная практика создавала проблему безопасности для людей, которые хотели идентифицировать себя одним способом, но у которых не было документов, поэтому «их удостоверения личности могли неточно отражать их биографические данные», говорится в статье.



