Telegraph: «ради гендерной нейтральности» — девочкам в английской школе запретили носить платья

В одной из сельских школ Англии разгорелся скандал после того, как администрация известила родителей об исключении из комплекта школьной формы платья ради обеспечения гендерной нейтральности, сообщает The Telegraph. Как передаёт газета, после возмущения родителей школьное руководство, однако, взяло свои слова назад, объявив, что от платья отказались ради экономии средств родителей.

Начальная школа Huttoft в небольшом поселении в графстве Линольншир сообщила родителям, что их дети больше не смогут выбрать в качестве опции летней формы платья, чтобы не нарушать гендерную нейтральность школьной формы, сообщает Daily Telegraph. Как передаёт издание, родители детей были возмущены электронным письмом, в котором сообщалось, что «возможность носить красное клетчатое платье отныне исключена из политики в отношении школьной формы». Как пояснялось в сообщении, это изменение было внесено в связи с пожеланиями учеников сделать политику учреждения в отношении школьной формы гендерно-нейтральной.

Однако позже школа заявила, что электронное письмо было ошибкой, и сослалась на выпущенный ранее документ о школьной форме, в котором говорилось, что платье будет изъято из комплекта формы, чтобы «помочь родителям снизить расходы».

Мать одной из учениц школы призналась изданию, что «не видела проблемы» в гендерно-нейтральной политике до того, как у неё появились дети. «Теперь я вижу, насколько это опасно», — сказала она в беседе с The Telegraph. «Детей не нужно ещё сильнее сбивать с толку. Они пытаются сделать подход более инклюзивным для детей, которые даже не понимают, что это значит», — добавила мать школьницы.

После негативной реакции школа опубликовала заявление, в котором принесла извинения «за расстройство или путаницу», вызванные пятничным электронным письмом. Администрация также признала, что ей «не следовало включать в сообщение никаких ссылок на гендерную нейтральность».

Как напоминает газета, в прошлом году школа Priory в Восточном Суссексе изменила свою политику в отношении школьной формы, таким образом, что все ученики 7-го класса должны были носить брюки. Это было сделано, чтобы соответствовать потребностям растущего числа учеников-трансгендеров. Ранее за намерение ввести гендерно-нейтральную форму критике подверглась школа Highgate на севере Лондона.