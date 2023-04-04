Telegraph: «ради гендерной нейтральности» — девочкам в английской школе запретили носить платья
Начальная школа Huttoft в небольшом поселении в графстве Линольншир сообщила родителям, что их дети больше не смогут выбрать в качестве опции летней формы платья, чтобы не нарушать гендерную нейтральность школьной формы, сообщает Daily Telegraph. Как передаёт издание, родители детей были возмущены электронным письмом, в котором сообщалось, что «возможность носить красное клетчатое платье отныне исключена из политики в отношении школьной формы». Как пояснялось в сообщении, это изменение было внесено в связи с пожеланиями учеников сделать политику учреждения в отношении школьной формы гендерно-нейтральной.
Однако позже школа заявила, что электронное письмо было ошибкой, и сослалась на выпущенный ранее документ о школьной форме, в котором говорилось, что платье будет изъято из комплекта формы, чтобы «помочь родителям снизить расходы».
Мать одной из учениц школы призналась изданию, что «не видела проблемы» в гендерно-нейтральной политике до того, как у неё появились дети. «Теперь я вижу, насколько это опасно», — сказала она в беседе с The Telegraph. «Детей не нужно ещё сильнее сбивать с толку. Они пытаются сделать подход более инклюзивным для детей, которые даже не понимают, что это значит», — добавила мать школьницы.
После негативной реакции школа опубликовала заявление, в котором принесла извинения «за расстройство или путаницу», вызванные пятничным электронным письмом. Администрация также признала, что ей «не следовало включать в сообщение никаких ссылок на гендерную нейтральность».
Как напоминает газета, в прошлом году школа Priory в Восточном Суссексе изменила свою политику в отношении школьной формы, таким образом, что все ученики 7-го класса должны были носить брюки. Это было сделано, чтобы соответствовать потребностям растущего числа учеников-трансгендеров. Ранее за намерение ввести гендерно-нейтральную форму критике подверглась школа Highgate на севере Лондона.
Ссылки по теме
-
Daily Mail: в британском издательстве задумались о политкорректности героев сказок
-
Fox News: гендерное разнообразие — учащимся академии ВВС США предложили отказаться от «мамы» и «папы»
-
Independent: в Ирландии посадили учителя, который отказался уважать трансгендеров
-
Daily Mail: «всё ради культурного разнообразия» — у белых британцев оказались наименьшие шансы попасть в престижный вуз