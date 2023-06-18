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Deutsche Wirtschafts Nachrichten предвещает крах немецкой экономики

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Всё больше экспертов прогнозируют экономический крах Германии, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. И виной тому провальная энергетическая политика Берлина, отказ от двигателей внутреннего сгорания, а также вялый переход на новые технологии. Именно эти ключевые факторы угрожают благосостоянию граждан ФРГ. И в стране нет лидеров, которые могли бы резко изменить политический курс.
Deutsche Wirtschafts Nachrichten предвещает крах немецкой экономики
AP

Предупреждения об экономическом крахе Германии звучат всё громче, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Многие аналитики сходятся во мнении, что в ближайшие десятилетия экономический рост в ФРГ не будет составлять больше 1%.

К этому привела провальная энергетическая политика немецких властей, отказ от двигателей внутреннего сгорания и вялый переход на новые технологии, объясняет автор статьи. Эти ключевые факторы представляют самую большую угрозу для благосостояния страны со времён объединения. И в Германии нет лидеров, которые могли бы резко изменить политический курс.
В то же время в ближайшие десять лет около 3 млн сотрудников выйдут на пенсию. Чтобы поддерживать стабильность трудящегося населения, в год необходимо обеспечить приток в страну 400 тыс. мигрантов. Но эксперты считают, что это вряд ли поможет решить проблему, ведь из всех приехавших в страну с 2015 года соискателей статуса беженца только половина устроилась на работу.
 
Американский экономист Даниэль Стелтер описывает сложившуюся в Германии ситуацию как «трагическую». По его словам, инфраструктура в стране разрушается. Стандарты обучения в школах падают. К тому же в стране почти 3 млн молодых людей без диплома о среднем профессиональном образовании. При этом политики хотят утяжелить налоговое бремя. Но полученные деньги уже сейчас в основном уходят за границу или тратятся на потребление.
«По моему мнению, экономическая модель идёт в сторону структурного краха» с фатальными последствиями не только для Германии, но и для всего ЕС, прогнозирует Стелтер. Ведь денежные переводы из Берлина в Брюссель — это важный фактор сплочённости союза, подчеркнул специалист.
 
В связи с происходящим эксперты советуют немецким вкладчикам диверсифицировать своё инвестиционное портфолио. В частности, вместо немецких ценных бумаг вкладывать деньги в сырьё или золото, а также в развивающиеся страны, которые занимают нейтральную позицию в противостоянии российско-китайского и западного блоков. Аналитики убеждены, что именно эти государства, например арабские страны, Вьетнам, Индия, Турция, Бразилия, Мексика, Южная Африка и Индонезия, станут главными выгодоприобретателями от напряжённой ситуации в мире. При условии, конечно, что они будут сохранять гибкость и действовать оппортунистически, заключает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
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