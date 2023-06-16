Die Welt: из-за помощи Украине у Германии больше нет денег для выплат ЕС

Федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер признался, что у его страны нет возможности для внесения дополнительных платежей в бюджет ЕС из-за масштабной помощи Украине. Как пишет Die Welt, чиновник попросил больше не беспокоить Берлин просьбами о выплатах Евросоюзу и призвал заранее искать нестандартные источники финансирования.

Федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер не видит никакого «пространства для манёвра» в немецких выплатах в бюджет ЕС из-за масштабной помощи Украине. Как пишет Die Welt, другими словами, Линднер признался, что денег для ЕС нет, потому что положение с бюджетом у самой Германии напряжённое.

«В связи с неизбежными сокращениями в нашем национальном бюджете мы не можем делать никаких дополнительных взносов в бюджет ЕС», — сказал Линднер.

У других стран — членов ЕС положение похожее. Это происходит в том числе и из-за трат на поддержку Украины. В итоге оказался исчерпан весь бюджет долговременного развития ЕС на фискальные годы с 2021 по 2027. По данным Еврокомиссии, все фонды использованы «по максимуму». Сейчас бюджет ЕС в процессе пересмотра и проверки. 20 июня этого года Еврокомиссия представит результаты для дополнительной ревизии.

Линднер сообщил журналистам, что в процессе ревизии стоит ожидать новых требований денег от Еврокомиссии. В этой ситуации Линднер призвал заранее искать нестандартные источники. Дополнительные европейские финансовые нужды Линднер рекомендует покрывать не за счёт Германии, а за счёт задействования средств из той части бюджета ЕС, которая предназначена «для непредвиденных случаев». Линднер считает, что в этом деле должна быть чёткая расстановка приоритетов. Высший приоритет должен придаваться тем выплатам, которые неотложны и необходимы, а особенно — «тем, которые вытекают из взятых на себя ЕС правовых обязательств».

Как отмечает издание, сегодня в Люксембурге состоится встреча министров финансов стран ЕС. На повестке дня — реформа правил, по которым производится выплата долгов.